快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股主要指數5日全面收低，台股今（6日）以下跌189.00點、33483.94點開盤，低開續下跌，指數下挫302.93點至33370.01點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1880元，跌幅1.05％；鴻海（2317）下跌3元至221元；聯發科（2454）下跌30元至1745元；廣達（2382）下跌2.5元來到287元；長榮（2603）上漲3元至211元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌784.67點或1.61％，收在47954.74點；標準普爾500指數下跌38.79點或0.56％，收6830.71點；那斯達克指數下跌58.49點或0.26％，收在22748.99點；費城半導體指數下跌92.72點或1.17％，收7821.76點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47954.74
|▼784.67
|▼1.61%
|S&P500
|6830.71
|▼38.79
|▼0.56%
|NASDAQ
|22748.99
|▼58.49
|▼0.26%
|費城半導體指數
|7821.76
|▼92.72
|▼1.17%
資料來源：證交所
