快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

記者林潔禎／台北報導

美股主要指數5日全面收低，台股今（6日）以下跌189.00點、33483.94點開盤，低開續下跌，指數下挫302.93點至33370.01點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1880元，跌幅1.05％；鴻海（2317）下跌3元至221元；聯發科（2454）下跌30元至1745元；廣達（2382）下跌2.5元來到287元；長榮（2603）上漲3元至211元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌784.67點或1.61％，收在47954.74點；標準普爾500指數下跌38.79點或0.56％，收6830.71點；那斯達克指數下跌58.49點或0.26％，收在22748.99點；費城半導體指數下跌92.72點或1.17％，收7821.76點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47954.74 ▼784.67 ▼1.61% S&P500 6830.71 ▼38.79 ▼0.56% NASDAQ 22748.99 ▼58.49 ▼0.26% 費城半導體指數 7821.76 ▼92.72 ▼1.17%

