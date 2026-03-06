史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

▲中東戰爭，引爆油價上漲、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

中東衝突致油價狂飆，而根據《路透》報導，一名白宮高級官員透露，美國財政部將會宣佈一系列應對能源價格上漲的措施，其中可能包括對石油期貨市場的直接干預。

WTI原油期貨在美國時間5日漲幅擴大超5%，刷新去年（2025年）1月以來高位，每桶報78.2美元。

《路透》報導稱，美國正在考慮採取措施應對石油期貨市場價格飆升，此舉可能標誌著華盛頓方面一次不同尋常的嘗試，即透過金融市場而非實際石油供應來影響能源價格。

該計劃的細節尚不清楚，一位白宮官員在匿名討論內部事務時拒絕提供具體細節，並表示他們不想搶在財政部宣布之前透露資訊。

自伊朗上周六戰爭爆發以來，美國原油期貨價格已飆升近21% ，因為衝突蔓延擾亂了中東的石油供應。同時，根據追蹤燃料價格的美國旅遊組織AAA的數據顯示，美國全國汽油平均價格較上周上漲了27美分，達到每加侖3.25美元。

美國干預期貨市場的想法反映了財政部長貝森特的背景，他曾是一名對沖基金經理和全球宏觀投資者，在加入政府之前，他從事貨幣、債券和大宗商品交易數十年。

貝森特先前曾擔任索羅斯基金管理公司的首席投資官，後來創立了宏觀對沖基金 Key Square Group。

記者未能立即聯繫到財政部發言人置評。

能源分析師表示，此舉的有效性將很大程度取決於具體細節。

法國興業銀行大宗商品量化研究主管Ben Hoff稱這一潛在舉措史無前例，他說「細節決定成敗，我們得看看美國政府的計劃是什麼」；他進一步表示，金融工具在影響能源市場方面作用有限，能源市場主要由實體供需驅動。