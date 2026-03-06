台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，國際股市動盪，台股從3萬5千點歷史高檔區，急挫到32828點，而投信、八大官股行庫兩股內資買盤成了撐盤要角，從3月2日到昨（5）日為止，投信買超334億元，八大官股行庫買超動作更大，敲進560億元左右，合計買超逼近900億元，尤其台積電（2330）成為近三個交易日八大官股行庫買超第一名個股，展現穩定指數的企圖心。

地緣政治升高威脅，漲多亞股成了外資提款機，日、韓股市場重挫，台股無法獨善其身，指數一度摜破3萬3千點月線支撐，跌勢來得又急又快，連財政部次長、國安基金執行秘書阮清華也說，若股市發生不理性下跌，必要時將召開臨時委員會。

國安基金喊話，八大官股行庫自然配合動作，根據統計近四個交易日，八大官股行庫均站在買方，買超金額分別93億元、201億、201億，以及65億元，在3月3、4日跌勢較重兩天，進場承接金額都突破200億元，而昨天指數反彈844點，買超金額縮減到65億。

八大官股行庫進場的目的係以「穩定指數」為主，因此占台股權重43%的台積電自然成為齊心買進的標的，近三個交易日買進9134張，買進金額約174.98億元，元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50（009816）兩檔流動性佳、鎖定市值前50大ETF也是買進標的，而權值股二哥台達電（2308）、三哥鴻海（2317）都是八大官股行庫買盤照拂重點股。

