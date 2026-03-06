ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《Bloomberg》報導，美國政府正研擬新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，未來企業若要出口由NVIDIA與AMD等公司生產的AI晶片，可能必須事先取得美國政府批准。

報導指出，根據目前討論中的草案，未來企業出口AI加速器幾乎都需要向美國商務部申請許可，相關限制範圍將從目前約40個國家擴大至全球。不過，美國政府強調，這並非全面禁止AI晶片出口，而是建立由政府審核的許可制度。

在具體規範方面，若企業採購規模不超過1000顆NVIDIA GB300 GPU，將可透過較簡化的審查流程；但若企業部署更大型的AI叢集，則須先取得預先審核並申請出口許可。部分情況下，企業還可能需要提供商業模式資訊，或接受資料中心現場查核。

此外，若單一企業在同一國家部署超過20萬顆GB300 GPU，當地政府也須參與審核程序。美方可能僅允許與其具有安全合作關係的盟友國家取得相關晶片，以確保高階AI算力不被用於敏感用途。

美國政府同時警告，在全球任何地方使用華為的AI加速器，都可能觸及美國貿易限制。由於目前高階AI晶片主要由美國企業供應，各國在建置AI基礎設施時，仍高度依賴美國晶片技術。

報導指出，該政策目前仍處於討論階段，尚未正式定案，未來內容仍可能出現調整。

關鍵字： 輝達

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」

