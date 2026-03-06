美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

▲油價看漲，台塑化漲停表態。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中東局勢緊張原油供應轉趨緊，伊朗又揚言封鎖荷姆茲海峽，國際油價勁揚，布蘭每桶上漲到85美元，加上台塑化（6505）超額分派股利，今（6）日漲停表態領軍上攻，股價不到20元中低價塑化股展開強勢補漲，台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）等七檔同步亮燈漲停。

中東緊張情勢未解，國際油價大幅攀升，西德州原油大漲8.51%，每桶來到81美元，創下2024年7月以來的最高水位，而布蘭特原油漲幅4.93%，每桶報價同步走高到85美元。

儘管美國總統川普聲稱提供進出荷姆茲海峽船隻護航服務，高盛全球大宗商品研究聯席主管Samantha Dart接受電視採訪時表示，荷姆茲海峽運輸若中斷持續5周，布蘭特原油每桶可能漲到100美元以上，原油價格攀高，亞洲輕油價格跟著飆漲，從每噸報價600美元直接竄升至780美元。

油價看漲加上超額分派股利，台塑化去（2025）年每股稅後盈餘1.04元，董事會決議擬配發現金股利1.2元，配發率115%，今日股價一馬當先直衝62元漲停價位，有台塑化前例，市場對於台塑四寶股利分配有了更高預期，台塑（1301）開平走高勁揚逾5%，最高來到50.3元，南亞（1303）、台化（1326）維持紅盤上震盪整理。

台聚集團旗下台聚、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）等四家公司同步亮燈漲停，油電類股也受鼓舞，山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）也高掛漲停。

