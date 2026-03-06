ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

商業服務指數連22降　商研院示警「旺者愈旺、衰者愈衰」

▲景氣循環同行綜合指數趨勢與預測。（圖／商研院提供）

▲景氣循環同行綜合指數趨勢與預測。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

商研院(CDRI)董事長許添財與研究員陳世憲今(6)日發布當前商業服務業景氣動向與展望，指出商研院商業服務業景氣循環指標系統呈現，同行指標綜合指數(CCCIS)到今年1月，經標準化的景氣循環綜合指數歷經連續22個月的下降，已從前高峰的+0.6562降為-0.2052個標準差，並預測到今年7月可能持續下降到-0.2971個標準差。

此一景氣循環「綜合指數」雖下降速度比3個月前似乎顯得較為緩和，但細查各子指標的走勢，不均衡復甦仍然有「旺者愈旺，衰者愈衰」更形分歧的明顯趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5個子指標中，上升者二，下行者有三。經過標準化後的景氣循環趨勢值比較:「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，持續強勁上升，指數為+3.1697個標準差;「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」續見略微上升，指數為+0.9292個標準差。

其餘3個子指標，持續連袂向下：「住宿與餐飲實質GDP」指數為-1.1320個標準差，「實質不動產及住宅服務業GDP」指數為-2.6792與「服務業受僱員工人數」指數為-1.3134個標準差。

具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，於2025年第四季出現回轉上升的趨勢，其綜合指數於今年1月來到+0.2883個標準差。但就綜合指數的走勢來看，其上升的速度自去年以來就漸見減緩，明顯不如2024年。

細查7個子指標，仍然有4個子指標下行，3個子指標上行。顯示引領不均衡復甦的分歧依然存在。尤其這次「民間實質固定資本形成」由升轉降，「金融及保險業實質GDP」由降轉升。民間投資動能開始衰減，深值注意。

三、當前景氣循環變動趨勢的政策蘊含：

1. 上述論及的「結構性失衡」景氣循環衰退風險問題，其核心因素主要來自供給面。

a. 服務業生產力越發低於工業、製造業，問題當然源自產業長期發展的環境與機會差異。

b. 商業服務業裡行業別的榮衰差距，不斷擴大，根本上也是源自供給面因素。當消費者購買力與行為，或市場急速改變，只有足夠能力與資源進行研發改革的行業及其經營者才能迅速有效調適與因應。尤其，當網路科技、數位轉型成為創新必要條件，當消費者必須計較交易成本與效率時，大規模化與物聯網化才能真正實現有效的供給面改革。

2. 簡言之，廣大中小企業的對外投資與貿易，或國內中小微行號與商店的經營，絕對都需以數位轉型為核心的網路科技與商業模式改革創新。基於其本身規模與實力的限制，政府輔導協助建立例如「公共雲」與「共享平臺」就是供給面改革的典型範例。

壹、 綜合分析與預測

商研院商業服務業商業服務業景氣循環同行指標綜合指數最新統計，於今年1月來到-0.2052個標準差，預測到今年7月會持續降到-0.2971個標準差。

本次指標系統呈現的今年1月CCCIS綜合指數，持續在部門別呈現不均衡復甦，尤有甚者，「旺者愈旺，衰者愈衰」。顯示，商業服務業景氣循環變動正遭逢前所未有的「產業結構失衡性」景氣衰退高度風險，可能無法單就一般的「總體經濟」採取抗衰對策，而需就產業別衰退差異特性，採取「量身定做」的產業、商業轉型升級的策略與模式。(參見下圖一景氣循環同行綜合指數趨勢與預測，與附表台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數)

本期商業服務業景氣循環變動的特徵重點：

1. 不均衡復甦依舊，綜合景氣下行速度減緩，但結構性因素導致局部衰退潛因持續惡化，產業結構失衡導致景氣衰退的風險不容輕忽。

a. 去年總體經濟成長率季季提高，但同時顯現服務業生產力對工業生產力的落差也越來越大。

b. 在商業服務業行業別間，亦產生「旺者愈旺，衰者愈衰」的結構性競爭力落差現象。

2. 國際環境風險與不確定性急劇提高，台灣面對空前衝擊與挑戰

a. 無論川普對等關稅案被判違憲違法，或空前規模的美以對伊朗的戰事，都將平添國際貿易市場與貿易發展的更大波動與不確定性。

b. 台灣經濟發展因AI產業的國際競爭力極端優勢，相對也產生產業高度集中與對外市場依賴(還包括能源)的高風險，因此面對的國際市場與秩序動亂可能衝擊與阻礙也會相形見大。

行政院主計總處發布，去(2025)年前三季的經濟年成長率分別為:第一季5.54%，第二季7.71%，第三季8.42%與第四季12.65%。
就支出部門別來看各季的成長率與其貢獻度，發現前三季，隨著整體經濟成長率逐季提高，但民間消費卻相對地式微，取而代之的是民間投資，尤其淨輸出。第四季淨輸出成長貢獻度之高更是爆表，貢獻度高達11.9個百分點；但卻出現「民間消費」成長貢獻度1.59個百分點，反超「民間投資」的0.03個百分點之新轉折。民間投資似乎「熄火」，有待加以關注。

再從產業別觀察，在去年四個季裡，工業與服務業各季的成長率與成長貢獻度，工業一直保持顯著的相對優勢，也明顯看出服務生產力的相對式微。

政府發布的實質GDP數據，顯示的成長率與成長貢獻度比較，所指出的內需與外銷、工業與服務業相對的結構變化，一樣印證了本景氣循環指標系統目前所呈現的，在整體經濟高速成長中，商業服務業反而逆風減速下行的「結構性衰退」矛盾。
 

關鍵字： 商研院景氣循環綜合指數22個月下降旺者愈旺衰者愈衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

推薦閱讀

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

中東局勢緊張原油供應轉趨緊，伊朗又揚言封鎖荷姆茲海峽，國際油價勁揚，布蘭每桶上漲到85美元，加上台塑化（6505）超額分派股利，今（6）日漲停表態領軍上攻，股價不到20元中低價塑化股展開強勢補漲，台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）等七檔同步亮燈漲停。

2026-03-06 11:35
美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

根據外媒《Bloomberg》報導，美國政府正研擬新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，未來企業若要出口由NVIDIA與AMD等公司生產的AI晶片，可能必須事先取得美國政府批准。

2026-03-06 11:15
台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，國際股市動盪，台股從3萬5千點歷史高檔區，急挫到32828點，而投信、八大官股行庫兩股內資買盤成了撐盤要角，從3月2日到昨（5）日為止，投信買超334億元，八大官股行庫買超動作更大，敲進560億元左右，合計買超逼近900億元，尤其台積電（2330）成為近三個交易日八大官股行庫買超第一名個股，展現穩定指數的企圖心。

2026-03-06 10:38
貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

2026-03-06 02:15
川普喊護航荷莫茲海峽油輪　高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

川普喊護航荷莫茲海峽油輪　高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

美國總統川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船保險與護航服務，高盛集團表示，市場對美國此舉能否解決當前局面「沒有太大信心」。

2026-03-06 10:33
史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

中東衝突致油價狂飆，而根據《路透》報導，一名白宮高級官員透露，美國財政部將會宣佈一系列應對能源價格上漲的措施，其中可能包括對石油期貨市場的直接干預。

2026-03-06 10:17
快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌73.4點，以33599.54點作收，跌幅0.22％，成交量6311.07億元。

2026-03-06 13:34
快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

美股主要指數5日全面收低，台股今（6日）以下跌189.00點、33483.94點開盤，低開續下跌，指數下挫302.93點至33370.01點。

2026-03-06 09:04
配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

復華台灣科技優息（00929）利多消息不斷，近期再度調升配息水準，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，配息金額也回到掛牌初期水準，年化配息率逼近7%。同時績效也報佳績，今年以來還原息淨值報酬率達13.03%，位居高股息ETF第一名。

2026-03-06 08:30
生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

泰宗（4169）將於9日舉辦上市前業績發表會，並預計4月上旬掛牌上市；該公司1月營收新台幣6526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健；本次上市暫定每股承銷價為132元。泰宗近年透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，降低研發投入的不確定性，在生技新藥公司中極少能憑藉「營運與研發並行」的雙軌發展策略，有效解決生技新藥產業常見的長期虧損及高研發風險。

2026-03-05 23:26

讀者迴響

熱門新聞

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

周品均：台積電不到這價位不下車

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

JPP-KY 2月營收4.07億元、年增50.24%　創歷年同期新高

快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366