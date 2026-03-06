ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌73.4點，以33599.54點作收，跌幅0.22％，成交量6311.07億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌189.0點開出，指數開低走低，盤中最高達33829.49點，最低33322.52點，終場收在33599.54點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1890元，跌幅0.53％；鴻海（2317）下跌1元至223元；聯發科（2454）下跌10元至1765元；廣達（2382）下跌0.5元來到289元；長榮（2603）上漲2.5元至210.5元。

今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲13.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲7.3元，漲幅10％；GIS-KY（6456）上漲5.7元，漲幅10％；倚天酷��-創（2432）上漲2.35元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.55元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為工信（5521）下跌2.3元，跌幅9.94％；鴻碩（3092）下跌3.75元，跌幅9.92％；永冠-KY（1589）下跌0.81元，跌幅9.89％；邁科（6831）下跌32.5元，跌幅9.88％；南亞科（2408）下跌24.5元，跌幅9.51％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
晶彩科（3535）148.5▲13.5▲10.0％
新唐（4919）80.3▲7.3▲10.0％
GIS-KY（6456）62.7▲5.7▲10.0％
倚天酷��-創（2432）25.85▲2.35▲10.0％
虹光（2380）6.05▲0.55▲10.0％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
工信（5521）20.85▼2.3▼9.94％
鴻碩（3092）34.05▼3.75▼9.92％
永冠-KY（1589）7.38▼0.81▼9.89％
邁科（6831）296.5▼32.5▼9.88％
南亞科（2408）233.0▼24.5▼9.51％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

中東局勢緊張原油供應轉趨緊，伊朗又揚言封鎖荷姆茲海峽，國際油價勁揚，布蘭每桶上漲到85美元，加上台塑化（6505）超額分派股利，今（6）日漲停表態領軍上攻，股價不到20元中低價塑化股展開強勢補漲，台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）等七檔同步亮燈漲停。

2026-03-06 11:35
美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

根據外媒《Bloomberg》報導，美國政府正研擬新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，未來企業若要出口由NVIDIA與AMD等公司生產的AI晶片，可能必須事先取得美國政府批准。

2026-03-06 11:15
台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，國際股市動盪，台股從3萬5千點歷史高檔區，急挫到32828點，而投信、八大官股行庫兩股內資買盤成了撐盤要角，從3月2日到昨（5）日為止，投信買超334億元，八大官股行庫買超動作更大，敲進560億元左右，合計買超逼近900億元，尤其台積電（2330）成為近三個交易日八大官股行庫買超第一名個股，展現穩定指數的企圖心。

2026-03-06 10:38
貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

2026-03-06 02:15
川普喊護航荷莫茲海峽油輪　高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

美國總統川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船保險與護航服務，高盛集團表示，市場對美國此舉能否解決當前局面「沒有太大信心」。

2026-03-06 10:33
史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

中東衝突致油價狂飆，而根據《路透》報導，一名白宮高級官員透露，美國財政部將會宣佈一系列應對能源價格上漲的措施，其中可能包括對石油期貨市場的直接干預。

2026-03-06 10:17
快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌73.4點，以33599.54點作收，跌幅0.22％，成交量6311.07億元。

2026-03-06 13:34
快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

美股主要指數5日全面收低，台股今（6日）以下跌189.00點、33483.94點開盤，低開續下跌，指數下挫302.93點至33370.01點。

2026-03-06 09:04
配息連5升、績效奪冠！00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

復華台灣科技優息（00929）利多消息不斷，近期再度調升配息水準，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，配息金額也回到掛牌初期水準，年化配息率逼近7%。同時績效也報佳績，今年以來還原息淨值報酬率達13.03%，位居高股息ETF第一名。

2026-03-06 08:30
生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

泰宗（4169）將於9日舉辦上市前業績發表會，並預計4月上旬掛牌上市；該公司1月營收新台幣6526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健；本次上市暫定每股承銷價為132元。泰宗近年透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，降低研發投入的不確定性，在生技新藥公司中極少能憑藉「營運與研發並行」的雙軌發展策略，有效解決生技新藥產業常見的長期虧損及高研發風險。

2026-03-05 23:26

