快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌73.4點，以33599.54點作收，跌幅0.22％，成交量6311.07億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌189.0點開出，指數開低走低，盤中最高達33829.49點，最低33322.52點，終場收在33599.54點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1890元，跌幅0.53％；鴻海（2317）下跌1元至223元；聯發科（2454）下跌10元至1765元；廣達（2382）下跌0.5元來到289元；長榮（2603）上漲2.5元至210.5元。

今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲13.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲7.3元，漲幅10％；GIS-KY（6456）上漲5.7元，漲幅10％；倚天酷��-創（2432）上漲2.35元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.55元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為工信（5521）下跌2.3元，跌幅9.94％；鴻碩（3092）下跌3.75元，跌幅9.92％；永冠-KY（1589）下跌0.81元，跌幅9.89％；邁科（6831）下跌32.5元，跌幅9.88％；南亞科（2408）下跌24.5元，跌幅9.51％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶彩科（3535） 148.5 ▲13.5 ▲10.0％ 新唐（4919） 80.3 ▲7.3 ▲10.0％ GIS-KY（6456） 62.7 ▲5.7 ▲10.0％ 倚天酷��-創（2432） 25.85 ▲2.35 ▲10.0％ 虹光（2380） 6.05 ▲0.55 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 工信（5521） 20.85 ▼2.3 ▼9.94％ 鴻碩（3092） 34.05 ▼3.75 ▼9.92％ 永冠-KY（1589） 7.38 ▼0.81 ▼9.89％ 邁科（6831） 296.5 ▼32.5 ▼9.88％ 南亞科（2408） 233.0 ▼24.5 ▼9.51％

