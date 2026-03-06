快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌73.4點，以33599.54點作收，跌幅0.22％，成交量6311.07億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌189.0點開出，指數開低走低，盤中最高達33829.49點，最低33322.52點，終場收在33599.54點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1890元，跌幅0.53％；鴻海（2317）下跌1元至223元；聯發科（2454）下跌10元至1765元；廣達（2382）下跌0.5元來到289元；長榮（2603）上漲2.5元至210.5元。
今天漲幅前5名個股為晶彩科（3535）上漲13.5元，漲幅10％；新唐（4919）上漲7.3元，漲幅10％；GIS-KY（6456）上漲5.7元，漲幅10％；倚天酷��-創（2432）上漲2.35元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.55元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為工信（5521）下跌2.3元，跌幅9.94％；鴻碩（3092）下跌3.75元，跌幅9.92％；永冠-KY（1589）下跌0.81元，跌幅9.89％；邁科（6831）下跌32.5元，跌幅9.88％；南亞科（2408）下跌24.5元，跌幅9.51％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶彩科（3535）
|148.5
|▲13.5
|▲10.0％
|新唐（4919）
|80.3
|▲7.3
|▲10.0％
|GIS-KY（6456）
|62.7
|▲5.7
|▲10.0％
|倚天酷��-創（2432）
|25.85
|▲2.35
|▲10.0％
|虹光（2380）
|6.05
|▲0.55
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|工信（5521）
|20.85
|▼2.3
|▼9.94％
|鴻碩（3092）
|34.05
|▼3.75
|▼9.92％
|永冠-KY（1589）
|7.38
|▼0.81
|▼9.89％
|邁科（6831）
|296.5
|▼32.5
|▼9.88％
|南亞科（2408）
|233.0
|▼24.5
|▼9.51％
資料來源：證交所
讀者迴響