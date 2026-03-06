為防錯過飆漲機會美線15日訂1.35倍超高漲幅　SCFI今日上漲11.71%

▲貨櫃船公司美國線運價訂出15日1.35倍超高漲幅。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者佩芬／台北報導

伊朗戰爭打亂船運市場，貨櫃船公司即使在本周運價不漲反跌情勢下，美國線雖然取消本月10日漲價計畫，但是訂出本月15日美西線每大箱(40呎櫃)運價要自1700美元漲到4000美元的1.35倍超高漲幅，以防止錯過因戰情惡化，油價飆漲可能帶來的運價飆漲機會。上海航運交易所今(6)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲11.71%，指數達1489.19點。

大型攬貨公司指出，部分貨櫃船公司訂的本月10日美國線漲價計畫，現在都已全部取消，但是15日運價採取超高漲幅，美東要自目前的2500美元倍數上漲到5000美元，雖然實現機率很低，但船公司賭的是伊朗戰局可能帶來的飆漲機會。歐洲線則尚未見到漲價通知。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1452美元，上漲32美元，漲幅2.25%；地中海線每箱2360美元，上漲55美元，漲幅2.39%；美西線每大箱1940美元，上漲83美元，跌幅4.47%；美東每大箱2717美元，上漲26美元，漲幅0.97%。

波斯灣線每箱運價2287美元，上漲960美元，漲幅72.34%，南美線(桑托斯)每箱運價2008美元，上漲51美元，漲幅2.61%；東南亞線(新加坡)每箱運價457美元，上漲1美元，漲幅0.22%。