旺宏2月營收30.3億元　年增60%

記憶體大廠旺宏（2337）今日公佈內部自行結算之2026年2月份合併營收為新台幣30.30億元，較上月合併營收新台幣30.17億元增加0.4%，較2025年同期合併營收新台幣18.94億元，增加60.0%。
旺宏累計2026年1月至2月合併營收為新台幣60.47億元，較2025年同期新台幣38.87億元增加55.6%。
旺宏於先前法說會中宣布，今年將釋出約220億元資本支出，聚焦高階設備與產能擴充。公司指出，既有廠務設施已提前完成，新機台進駐後可迅速轉化為產能，避免冗長建廠期。核心目標是將12吋廠月產能由目前約2萬片提升至3萬多片，預計年底將新增近萬片產能，目前8吋與12吋廠稼動率已接近滿載。
旺宏總經理盧志遠表示，AI系統對NOR Flash需求大幅增加，市場供應持續緊俏，旺宏將全產能投入生產，並採取「不減NOR、增MLC」策略，全力支援eMMC及長期客戶需求。隨著大型供應商資源轉向AI相關產品，一般市場出現供給缺口，旺宏將積極搶占中型容量市場，並以成為全球最大eMMC供應商為長期目標。
至於3D NOR Flash產品，盧志遠指出，由於認證期長、現階段需求尚未放量，主要鎖定車用客戶，公司已決定將相關產品時程延後約2年。他也直言，2025年第四季已開始看到營運曙光，隨著產業結構快速變化，2026年至2027年將是「忙碌且充滿挑戰」的關鍵年度。
