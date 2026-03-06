美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍 7檔亮燈漲停

中東局勢緊張原油供應轉趨緊，伊朗又揚言封鎖荷姆茲海峽，國際油價勁揚，布蘭每桶上漲到85美元，加上台塑化（6505）超額分派股利，今（6）日漲停表態領軍上攻，股價不到20元中低價塑化股展開強勢補漲，台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）等七檔同步亮燈漲停。

美擬擴大AI晶片出口管制 輝達、AMD出貨須政府批准

根據外媒《Bloomberg》報導，美國政府正研擬新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，未來企業若要出口由NVIDIA與AMD等公司生產的AI晶片，可能必須事先取得美國政府批准。

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元 齊心力穩台積電

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，國際股市動盪，台股從3萬5千點歷史高檔區，急挫到32828點，而投信、八大官股行庫兩股內資買盤成了撐盤要角，從3月2日到昨（5）日為止，投信買超334億元，八大官股行庫買超動作更大，敲進560億元左右，合計買超逼近900億元，尤其台積電（2330）成為近三個交易日八大官股行庫買超第一名個股，展現穩定指數的企圖心。

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商 等候美伊戰爭發展

美國商務日報一年一度的越太平洋線海運研討會(TPM26)，本月1日至4日在美國加州長堤召開，與會的台灣超大型攬貨公司負責人指出，過去這項會議結束後，船貨雙方都能掌握到美國線新年度長約運價的走向，今年因為突然爆發伊朗戰爭，長約協商已經暫停，雙方都認為需要觀察戰事發展。

川普喊護航荷莫茲海峽油輪 高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

美國總統川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船保險與護航服務，高盛集團表示，市場對美國此舉能否解決當前局面「沒有太大信心」。

史無前例！ 路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

中東衝突致油價狂飆，而根據《路透》報導，一名白宮高級官員透露，美國財政部將會宣佈一系列應對能源價格上漲的措施，其中可能包括對石油期貨市場的直接干預。

華邦電2月營收119.73億元 年增88.45%

記憶體大廠華邦電（2344）今日公布自行結算的2026年2月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，2月份合併營收為新臺幣119.73億元，較上個月增加1.65%，較去年同期增加88.45%。

旺宏2月營收30.3億元 年增60%

記憶體大廠旺宏（2337）今日公佈內部自行結算之2026年2月份合併營收為新台幣30.30億元，較上月合併營收新台幣30.17億元增加0.4%，較2025年同期合併營收新台幣18.94億元，增加60.0%。

為防錯過飆漲機會美線15日訂1.35倍超高漲幅 SCFI今日上漲11.71%

伊朗戰爭打亂船運市場，貨櫃船公司即使在本周運價不漲反跌情勢下，美國線雖然取消本月10日漲價計畫，但是訂出本月15日美西線每大箱(40呎櫃)運價要自1700美元漲到4000美元的1.35倍超高漲幅，以防止錯過因戰情惡化，油價飆漲可能帶來的運價飆漲機會。上海航運交易所今(6)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲11.71%，指數達1489.19點。

國營事業鐵飯碗！台水招296名新兵 起薪3.7萬元

台灣自來水公司為補充基層人力，促進經驗傳承，今年開出約296個基層職缺，試用期滿支薪約3.7萬元，報名期間自12日起至23日止，一律採網路報名方式辦理。