投資達人股海老牛：00929的反擊時刻！股價漲4成、配息回到0.11元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）近一年表現亮眼，股價自去年股災低點反彈以來上漲近四成，配息更已五度調升。投資達人「股海老牛」形容，這猶如00929的「反擊時刻」，在股價大幅上漲後仍能維持近7%的配息率，展現配息誠意，也讓投資人得以同步參與科技股的爆發力，達到股息與價差兼得的投資效果。

回顧近一年走勢，股海老牛指出，去年4月關稅利空引發股災，00929股價也隨大盤回檔至14.51元低點。當時市場氣氛低迷，他便提醒投資人：「好公司遇到倒楣事，就是便宜買進的好時機。」若能克服恐慌、持續抱股，甚至逢低加碼，如今回頭來看，00929股價已回升至約20元附近。自低點計算，漲幅近四成，投資人除了每月領取股息外，也同步享有股價回升帶來的資本利得。

尤其00929去年底完成追蹤指數改版，包括成分股擴增至50檔、新增三大新興科技產業，同時納入部分權值股，使整體投資組合更貼近台股主流趨勢，也帶動績效與配息能力同步提升。今年以來已兩度調高配息，最新每單位配息提升至0.11元，回到剛上市時的水準。股海老牛指出，以目前股價換算，年化殖利率仍約6.6%，在股價大幅上漲後仍能維持此配息水準，顯示配息誠意十足。

同時，00929今年以來績效也位居高股息ETF第一名，股海老牛分析，00929在指數改版後，使產業趨勢與配息能力得以兼顧，整體投資結構更加健康。目前00929 囊括台灣最頂尖的科技大廠，打包了整座AI科技島的精華，前十大持股包括聯電、聯發科、華碩、力成、大立光、漢唐、仁寶、健鼎、聯詠、威剛，皆為各自產業中的指標企業；更關鍵的是，還加入護國神山台積電坐鎮，有助提升投資組合跟漲大盤的能力。

股海老牛認為，這顯示股息與成長並非對立，而是可以並肩前行；隨著AI產業從萌芽期逐步邁向高速成長階段，00929未來的成長動能仍值得投資人期待。

除了股價表現外，00929的填息能力也相當突出。股海老牛指出，00929百分百聚焦於獲利能力強勁的科技股，因此能展現出強勁的填息能力，近一年來共有11次是「當天秒填息」，即便遇到市場震盪，最長也僅約7天完成填息，平均填息天數約1.5天，目前更已連續16個月在當月完成填息。

股海老牛也提醒，00929最新除息日為3月18日，想參與本次配息的投資人，最晚須在3月17日買進或持有，股利預計4月15日發放，剛好落在繳稅季前夕，可以用來補貼稅金或是犒賞家人。

對於市場上不時出現月配高股息ETF質疑聲，股海老牛認為，投資人除了聽取不同聲音，更重要的是回歸數據本身，包括配息是否穩定、填息是否順暢、成分股是否持續優化，及產業是否具備長期成長趨勢，且符合自身資產配置需求，就不必因市場聲音而動搖；但若追求的是更高成長動能，則可搭配其他類型ETF或個股。

