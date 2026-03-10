月配ETF大師兄火力全開！00929績效奪高股息之冠、配息一年五度調升

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

月配台股ETF大師兄再傳好消息！復華台灣科技優息ETF（00929）今年以來報酬率逾13%，不僅表現明顯回神，績效更超越不少高股息ETF；同時短短兩個月內兩度調升配息水準，也讓不少投資人直呼「月配王回來了」，市場關注度再度升溫。

00929持續與市場趨勢接軌，去年底進一步優化指數選股邏輯，投資達人陳重銘分析，改版後的00929等於裝上「三個渦輪增壓」，首先，成分股納入市值型與主動型基金高度青睞的權值股，包括台積電與聯發科；其次，換股頻率由原本一年一次提高為一年兩次，使投資組合能更快跟上科技股輪動節奏；第三，成分股數量由40檔擴增至50檔，在AI產業百花齊放的趨勢下，也讓投資組合有更多機會參與產業成長。

隨著選股機制升級，00929也逐步展現爆發力，配息方面，繼今年1月調升配息後，3月再度宣布每單位配息上調至0.11元，為近一年來第五度調升，配息水準也回到掛牌初期的相對高點，讓不少投資人相當振奮。若以目前股價估算，年化配息率接近7%，在月配型ETF中仍具吸引力。

不僅如此，在績效表現方面，00929同樣交出亮眼成績，今年以來還原息淨值報酬率達13.03%，勇奪高股息ETF第一名。陳重銘指出，00929在指數進化後，股價短短一個月內由約17元上漲至20元，顯示投資組合確實掌握到AI產業成長趨勢。

配息調升的消息，也在投資社群中引發熱烈討論。不少投資人直呼「929配息又又又調升，終於回到0.11了！」也有股民趁台股3月4日暴跌千點之際逢低布局，有人表示「今天進場剛好接到甜甜價，可以領息又便宜買，超爽！」也有人分享「自己的配息率自己賺，趁這幾天加碼929」，甚至有投資人笑稱「原本怕把紅包賠光，後來決定都放00929，這種月月進帳真的會上癮，像在玩養成遊戲一樣。」

理財專家提醒，股市本身充滿變數，產業會輪動，ETF也會隨市場變化調整成分股。面對難以預測的市場環境，投資人更重要的是建立長期投資紀律。先依自身需求設定現金流目標，再逐步累積持股，並讓時間成為投資的夥伴。只要持續累積資產、耐心等待複利發酵，00929未來每月穩定的股息收入，可望成為替自己「打工一輩子」的現金流工具。