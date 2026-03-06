2月工作天數少　台塑四寶營收呈現年、月雙減

▲台塑四寶2月營收呈現年、月雙減。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2月時值農曆春節，工作天數較少，以及景氣未見明顯回温，台塑四寶公布2月營收均較前一個月、去年同期下滑，台塑（1301）2月營收107.39億元，月減22%、年減率33%，為四家公司當中衰退幅度最大者，南亞（1303）、台塑化（6505）以及台化（1326）年減率亦逾一成。

台塑2月營收107.39億，月減率22.7%，年減率33%，營收下滑主因為2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且下游加工廠停工，需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌12.2%、15.4%及7.4%，拖累市場行情，2月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於13～25%所致。

南亞2月合併營收185.6億元，月減率18.9%，年減率16%，受惠於AI相關需求，電子材料報價陸續調漲，2月售價顯高於去年同期，營收逆勢增加，但因春節長假關係，化工產品、塑膠加工、聚酯等事業下游客戶停休、運輸受限，產品交運量減少，整體營收呈現下滑。

台化2月合併營收229.81億，月減率8.2%，年減率15.3%，2月營業天數減少及並適逢春節假期，影響SM、苯酚、PTA、PS、ABS、PP銷售表現，合計減少10.8億元；因製程投入原料組成變化，萃餘油回售台塑化減少2.7億元；另外PX市況改善，增加外10.8億元；台化寧波因營業天數減少及春節假期影響，客戶用料需求降低，影響PTA、PS、ABS、丙酮合計減少12.1億元。

台塑化2月合併營收454.94億元，月減率14.4%，年減率17.3%，2月原油煉製量1385.9萬桶，比前一月減少110萬桶，且受外銷船期安排影響，2月全產品銷售量1333.8萬桶，比前一個月減少307萬桶；售價方面，2月杜拜原油均價68.4美元，比前一月上漲6.4美元，內銷油品吸收金額比前一月增加，與外銷汽油對原油價差比前一個月走弱影響，全產品均價僅比前一月增加3.9美元。

烯烴事業方面，2月乙烯產量13.9萬噸，比前一月減少1.1萬噸，且受下游需求不振、營業天數減少雙重影響，2月全產品銷售量比前一月減少7.5萬噸，售價方四大產品均價比前一月增加44美元，其中乙烯因下游需求不振，僅比前一月增加23美元；丙烯、丁二烯比前一個月分別增加56美元、126美元。

