ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2月工作天數少　台塑四寶營收呈現年、月雙減

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

▲台塑四寶2月營收呈現年、月雙減。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2月時值農曆春節，工作天數較少，以及景氣未見明顯回温，台塑四寶公布2月營收均較前一個月、去年同期下滑，台塑（1301）2月營收107.39億元，月減22%、年減率33%，為四家公司當中衰退幅度最大者，南亞（1303）、台塑化（6505）以及台化（1326）年減率亦逾一成。

台塑2月營收107.39億，月減率22.7%，年減率33%，營收下滑主因為2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且下游加工廠停工，需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌12.2%、15.4%及7.4%，拖累市場行情，2月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於13～25%所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南亞2月合併營收185.6億元，月減率18.9%，年減率16%，受惠於AI相關需求，電子材料報價陸續調漲，2月售價顯高於去年同期，營收逆勢增加，但因春節長假關係，化工產品、塑膠加工、聚酯等事業下游客戶停休、運輸受限，產品交運量減少，整體營收呈現下滑。

台化2月合併營收229.81億，月減率8.2%，年減率15.3%，2月營業天數減少及並適逢春節假期，影響SM、苯酚、PTA、PS、ABS、PP銷售表現，合計減少10.8億元；因製程投入原料組成變化，萃餘油回售台塑化減少2.7億元；另外PX市況改善，增加外10.8億元；台化寧波因營業天數減少及春節假期影響，客戶用料需求降低，影響PTA、PS、ABS、丙酮合計減少12.1億元。

台塑化2月合併營收454.94億元，月減率14.4%，年減率17.3%，2月原油煉製量1385.9萬桶，比前一月減少110萬桶，且受外銷船期安排影響，2月全產品銷售量1333.8萬桶，比前一個月減少307萬桶；售價方面，2月杜拜原油均價68.4美元，比前一月上漲6.4美元，內銷油品吸收金額比前一月增加，與外銷汽油對原油價差比前一個月走弱影響，全產品均價僅比前一月增加3.9美元。

烯烴事業方面，2月乙烯產量13.9萬噸，比前一月減少1.1萬噸，且受下游需求不振、營業天數減少雙重影響，2月全產品銷售量比前一月減少7.5萬噸，售價方四大產品均價比前一月增加44美元，其中乙烯因下游需求不振，僅比前一月增加23美元；丙烯、丁二烯比前一個月分別增加56美元、126美元。
 

關鍵字： 標籤:台塑四寶2月營收春節影響原油價格營收下滑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

推薦閱讀

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

富時羅素公布下列有關元大臺灣50（0050）追蹤臺灣50指數成分股調整，分別增、刪五檔個股，成分股納入金像電(2368)、鴻勁(7769)、京元電子(2449)、欣興(3037)、華邦電(2344)；成分股刪除貿聯-KY(3665)、聯詠(3034)、統一超(2912)、瑞昱(2379)、萬海(2615)。

2026-03-06 17:20
華邦電2月營收再刷高！逼近120億　較去年同期大增88%

華邦電2月營收再刷高！逼近120億　較去年同期大增88%

記憶體大廠華邦電（2344）今日公布自行結算的2026年2月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，2月份合併營收為新臺幣119.73億元，較上個月增加1.65%，較去年同期增加88.45%，再創單月新高。

2026-03-06 15:55
旺宏2月營收30.3億元、年月雙增　較去年同期成長60%

旺宏2月營收30.3億元、年月雙增　較去年同期成長60%

記憶體大廠旺宏（2337）今日公佈內部自行結算之2026年2月份合併營收為新台幣30.30億元，較上月合併營收新台幣30.17億元增加0.4%，較2025年同期合併營收新台幣18.94億元，增加60.0%。

2026-03-06 15:49
美線運價訂15日飆1.35倍超高漲幅　SCFI今上漲11.71%

美線運價訂15日飆1.35倍超高漲幅　SCFI今上漲11.71%

伊朗戰爭打亂船運市場，貨櫃船公司即使在本周運價不漲反跌情勢下，美國線雖然取消本月10日漲價計畫，但是訂出本月15日美西線每大箱(40呎櫃)運價要自1700美元漲到4000美元的1.35倍超高漲幅，以防止錯過因戰情惡化，油價飆漲可能帶來的運價飆漲機會。上海航運交易所今(6)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲11.71%，指數達1489.19點。　

2026-03-06 15:45
2月工作天數少　台塑四寶營收呈現年、月雙減

2月工作天數少　台塑四寶營收呈現年、月雙減

2月時值農曆春節，工作天數較少，以及景氣未見明顯回温，台塑四寶公布2月營收均較前一個月、去年同期下滑，台塑（1301）2月營收107.39億元，月減22%、年減率33%，為四家公司當中衰退幅度最大者，南亞（1303）、台塑化（6505）以及台化（1326）年減率亦逾一成。

2026-03-06 16:52
國營事業鐵飯碗！台水招296名新兵　起薪3.7萬元

國營事業鐵飯碗！台水招296名新兵　起薪3.7萬元

台灣自來水公司為補充基層人力，促進經驗傳承，今年開出約296個基層職缺，試用期滿支薪約3.7萬元，報名期間自12日起至23日止，一律採網路報名方式辦理。

2026-03-06 14:51
美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

中東局勢緊張原油供應轉趨緊，伊朗又揚言封鎖荷姆茲海峽，國際油價勁揚，布蘭每桶上漲到85美元，加上台塑化（6505）超額分派股利，今（6）日漲停表態領軍上攻，股價不到20元中低價塑化股展開強勢補漲，台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）等七檔同步亮燈漲停。

2026-03-06 11:35
美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

美擬擴大AI晶片出口管制　輝達、AMD出貨須政府批准

根據外媒《Bloomberg》報導，美國政府正研擬新的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，未來企業若要出口由NVIDIA與AMD等公司生產的AI晶片，可能必須事先取得美國政府批准。

2026-03-06 11:15
台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美國、以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，市場避險情緒高漲，國際股市動盪，台股從3萬5千點歷史高檔區，急挫到32828點，而投信、八大官股行庫兩股內資買盤成了撐盤要角，從3月2日到昨（5）日為止，投信買超334億元，八大官股行庫買超動作更大，敲進560億元左右，合計買超逼近900億元，尤其台積電（2330）成為近三個交易日八大官股行庫買超第一名個股，展現穩定指數的企圖心。

2026-03-06 10:38
川普喊護航荷莫茲海峽油輪　高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

川普喊護航荷莫茲海峽油輪　高盛潑冷水「市場沒有太大信心」

美國總統川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船保險與護航服務，高盛集團表示，市場對美國此舉能否解決當前局面「沒有太大信心」。

2026-03-06 10:33

讀者迴響

熱門新聞

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

台股記憶體股旺宏爆5902萬「違約交割」　

周品均：台積電不到這價位不下車

「建中畢業」卻去養蝦　回家接班拚成台股二哥

00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

快訊／台股7檔飆股「抓去關」　處置到3／19

24萬名股民注意　台中銀擬配發股利1.06元

貨櫃船美國線五月年度長約暫停協商　等候美伊戰爭發展

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

統一企業去年營收6728億創高　受咖啡豆成本飆升拖累獲利年減5%

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

台股ETF除息秀3月中登場　一表看11檔配息表現

記憶體賺爛！威剛去年每股賺23.18元　每股擬配17元現金股息

生技新兵報到　泰宗預計4月上旬掛牌上市

快訊／台積電跌20元至1880　台股跌逾300點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366