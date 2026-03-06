高雄用電大增！興達電廠燃氣機組擬延役　台電曝原因

▲高雄產業發展帶動用電增加，台電規劃興達電廠二期新建燃氣機組。（圖／記者吳世龍攝）



記者董美琪／綜合報導

針對外界關注高雄興達電廠更新計畫中既有燃氣機組將延長使用年限一事，台電今（6）日表示，興達電廠二期計畫除滿足高雄用電需求，同時以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，既有燃氣機組亦持續自主改善環保排放，如自2019年起斥資125億元翻新核心組件，目前完工後氮氧化物排放量大幅降低超過5成。

高雄用電需求成長 興達二期規劃新建燃氣機組

台電說明，高雄近年產業建設蓬勃發展，且地方政府推動汽電共生脫煤政策，電力需求大幅增加，需持續推動電力建設因應，台電規劃興達第二期更新改建計畫，新建2部總裝置容量280萬瓩以下的新燃氣複循環機組，就近供電提升電網韌性，並搭配最新污染防制設備，預計2032年起陸續供電。

台電強調，興達電廠一期新燃氣機組（390萬瓩）雖已陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役（210萬瓩），若既有燃氣機組（220萬瓩）全數如期除役，電廠總發電容量將「不增反減」，難以支撐高雄持續吸引AI、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。

台電指出，為確保民生、產業用電安全穩定，台電依環評報告中「除役期程隨政策及環境調整」原則規劃興達既有燃氣機組延役，既有機組實際除役期程依當下國內外環境條件調整，以提供社會多元發展所需電力。

投入125億元改善設備

台電表示，為確保民生與產業用電穩定，依環評報告「除役期程可依政策與環境條件調整」原則，規劃既有燃氣機組延役。實際除役時間仍會視國內外能源與環境條件調整。

此外，興達電廠既有5部燃氣機組近年已完成空污改善工程，自2019年起投入125億元翻新核心組件，並於2023年完成，氮氧化物排放量已降低超過五成。

▲若既有燃氣機組全部除役，電廠發電容量可能反而減少。（圖／記者賴文萱翻攝）



火力電廠空污減近7成 台電：兼顧供電與空品

另興達電廠既有5部燃氣機組近年已積極完成空污減排，2019年起斥資125億元翻新核心組件，於2023年完工後，氮氧化物排放量大幅降低超過5成。 台電表示，台電持續推動機組環保改善，近年火力電廠空污排放量減幅近70%。



對於興達二期計畫，將在環境影響說明書中完整說明新機組上線及既有燃氣機組延役之必要性，並將針對空污進行模擬及評估，確保供電穩定並兼顧高雄環境空氣品質。