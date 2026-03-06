快訊／台指期夜盤狂瀉857點！失守3萬3關卡

快訊／台股2檔飆股「抓去關」 處置到3／20

台股今（6日）以下跌73點作收，成交量萎縮至6311億元，顯見投資人觀望氣氛濃厚，但今日仍有尼得科超眾（6230）、光聖（6442）2檔列入處置股，處置時間從下周一（９日）至3月20日。

富時羅素公布下列有關元大臺灣50（0050）追蹤臺灣50指數成分股調整，分別增、刪五檔個股，成分股納入金像電(2368)、鴻勁(7769)、京元電子(2449)、欣興(3037)、華邦電(2344)；成分股刪除貿聯-KY(3665)、聯詠(3034)、統一超(2912)、瑞昱(2379)、萬海(2615)。

中東局勢帶動國際油價上漲，潛在通膨壓力升高，國際股市震盪，今（6）日台股多空拉鋸，小跌73.4點，以33599.54點作收，而外資連六賣，調節金額降至352.36億元，三大法人今日合計賣超292.63億元，主要回補群創（3481）、友達（2409）面板雙虎，調節富邦金（2881）等四檔金融股。

記憶體大廠華邦電（2344）今日公布自行結算的2026年2月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，2月份合併營收為新臺幣119.73億元，較上個月增加1.65%，較去年同期增加88.45%，再創單月新高。

記憶體大廠旺宏（2337）今日公佈內部自行結算之2026年2月份合併營收為新台幣30.30億元，較上月合併營收新台幣30.17億元增加0.4%，較2025年同期合併營收新台幣18.94億元，增加60.0%。

伊朗戰爭打亂船運市場，貨櫃船公司即使在本周運價不漲反跌情勢下，美國線雖然取消本月10日漲價計畫，但是訂出本月15日美西線每大箱(40呎櫃)運價要自1700美元漲到4000美元的1.35倍超高漲幅，以防止錯過因戰情惡化，油價飆漲可能帶來的運價飆漲機會。上海航運交易所今(6)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲11.71%，指數達1489.19點。

配合證交所與富時國際合編臺灣指數系列成份股調遫，包含元大台灣50（ 0050）、元大高股息（0056）、「小台積」富邦科技（0052）、富邦台50（006208）等多檔重量級ETF成分股更換，其中華邦電(2344)入列0050、006208成分股，0052則納入旺宏(2337)，相關成分股變動將自3月20日交易結束後生效。

2月時值農曆春節，工作天數較少，以及景氣未見明顯回温，台塑四寶公布2月營收均較前一個月、去年同期下滑，台塑（1301）2月營收107.39億元，月減22%、年減率33%，為四家公司當中衰退幅度最大者，南亞（1303）、台塑化（6505）以及台化（1326）年減率亦逾一成。

中東戰火荷莫茲海峽遭封鎖影響原油出口，油價大漲，國內油價依照油價公式調整，加上中油動用油價緩漲、亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，預估下周汽油零售價每公升仍將大漲約3元，單周漲3元創近14年新高。

台灣自來水公司為補充基層人力，促進經驗傳承，今年開出約296個基層職缺，試用期滿支薪約3.7萬元，報名期間自12日起至23日止，一律採網路報名方式辦理。