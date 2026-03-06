ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

雄獅2025年EPS達17.49元歷年新高　配息12.8元同創新高

▲雄獅旅遊極推動ESG理念，榮獲「最佳永續獎」。（圖／雄獅提供）

▲雄獅旅遊。（圖／雄獅提供）

記者高兆麟／台北報導

雄獅旅行社（2731）2025年財務報告已於3月6日經董事會通過，全年合併營收合計約300.28億元、相較於2024年全年營收年增率6％，稅後淨利歸屬於母公司業主淨利16.32億元，每股稅後盈餘17.49元；若與2024年比較，稅後淨利成長約78％， 2025年獲利屬歷年新高。同時，董事會並通過2025年盈餘分配案，每股配發現金股利12.8元，亦為歷年來股利分配之新高。

以6日收盤價168.5元計算，雄獅現金股利殖利率約為7.6%、股息配發率達73.18％。

雄獅表示，2025年營運表現受惠三大核心驅動力，包括全球旅遊需求持續升溫，出入境市場雙線暢旺，為整體營收奠定堅實基礎；其次，雄獅持續深化品牌定位與產品結構優化，積極拓展高端客製、深度主題等高品質產品線。另外，數位轉型與AI技術的導入加速落地，從行程規劃、會員服務到營運效率全面升級，強化競爭壁壘，帶動整體營運表現持續向上突破。

雄獅為全球化企業，持續關注中東地緣政治動態，整體營運不受單一地區事件影響，將持續深化產品多元化策略，一方面鞏固日本、歐洲、美加等主力市場，同步開發新興旅遊目的地，推出具稀缺性與個性化的精品行程；另一方面持續深耕全球鐵道與郵輪旅遊布局，並藉由「會員新制」強化顧客黏著度，以完整通路與多元產品線驅動長期成長動能。

關鍵字： 雄獅

