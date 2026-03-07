400萬人屏息以待！3月26檔台股ETF除息　5檔年化配息率逾10％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據CMONEY最新統計資料顯示，3月份除息共有26檔台股ETF，受益人高達400萬名，當中月配型產品占多數，共計有13檔，有10檔季配、2檔半年配與1檔雙月配，其中包括群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）、國泰台灣領袖50（00922）、中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30（00918）共5檔年化配息率超過10%。

市場法人指出，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，台股高息ETF就是不錯投資標的。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志認為，台股近日受到中東緊張局勢影響震盪劇烈，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，台股沒有轉為空頭市場的疑慮，中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，本周行情急挫主要來自伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽，引發油價飆升、資金急撤等連鎖反應，使處於高檔的股市更容易出現放大式回檔，這波全球科技股同步修正，也是因先前漲幅大、評價偏高，遇到事件時容易成為調節標的；然而，地緣政治多屬短線情緒，並不代表產業趨勢反轉。

國泰投信ETF研究團隊指出，當前AI浪潮已由題材面轉向實質獲利驅動，企業對算力基礎設施的資本支出持續擴張，帶動供應鏈呈現結構性成長，隨著伺服器架構往高功耗發展，關鍵零組件如高階散熱解決方案及大功率電源供應系統，已成為支撐 AI 效能釋放的剛性需求，整體產業鏈正處於由「質變」引發「量增」的高速循環期。

目前台股企業獲利展望持續上修的情況來看，待情緒消化後，市場往往回到基本面軌道，投資人可分批投入建立具成本優勢的長期ETF存股部位。