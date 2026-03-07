婦女節優惠存款　王道銀推新台幣活儲年息8.8%

▲王道銀行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為歡慶國際三八婦女節，王道銀行即日起推出多項台外幣存款、刷卡、換匯與貸款優惠，包括新戶獨享新台幣兩個月期階梯活儲年利率最高8.8%、美元一個月期定存年利率8.8%，以及完成指定任務可獲得限量博客來600元禮物卡。此外，不限新舊戶，皆可享新台幣六個月期階梯活儲年利率最高2.1%、新資金新台幣六個月期定存年利率2.1%優惠。

在新戶優惠部分，即日起至3月31日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶日次一營業日起算兩個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內享年利率8.8%，新台幣100,001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；同時，於前述活動期間完成帳戶開立之新戶，自成功開戶日起至4月30日15:30止，亦可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元起，單筆最高上限為美元15,000元，每人限存一筆。此外，即日起至5月31日止，透過王道銀行女力活動網頁連結開戶成功，且於開戶次月底前持王道卡任刷一筆一般消費並完成登錄者，即可獲得博客來新台幣600元禮物卡一份，活動名額有限，額滿將於王道銀行官網公告。

王道銀行亦提供所有客戶皆可參與的台幣存款、刷卡與換匯優惠。即日起至6月30日20:00期間，首次自他行匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，該帳戶自次一營業日起算六個月內可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元以內享年利率2.1%，新台幣200,001元至100萬元享年利率1.5%，超過新台幣100萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；同時，即日起至3月31日15:30止，王道銀行客戶凡承作當下存款總餘額較2025年12月30日日終存款總餘額新增之存款，可享新資金新台幣六個月期定存年利率2.1%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元整，單筆最高上限為新台幣1,000萬元整。

在刷卡優惠部分，即日起至3月31日止，持王道卡於國內指定實體百貨、餐飲、量販店與網購電商，單筆刷卡消費滿新台幣2,000元並至王道銀行官網完成登錄，可享登錄當月加碼3.5%現金回饋，每人每月加碼回饋金額上限為新台幣350元；若加計原有現金回饋1%無上限，現金回饋最高可達4.5%。此外，於前述活動期間內，持王道卡於海外當地實體店家刷卡一般消費並完成活動登錄者，可享登錄當月加碼5%現金回饋，每人每月加碼回饋上限新台幣1,000元，若加計原有現金回饋1%無上限，現金回饋最高可達6%；同時，完成活動登錄者當月累積刷卡金額滿新台幣50,000元以上，可再享新台幣666元加碼現金回饋，活動期間內每人限回饋一次。上述活動將於3月13日中午12點開放登錄，各限額1,000名，額滿將於活動登錄頁顯示。

除了推出刷卡優惠外，王道銀行亦推出線上換匯抽現金活動，即日起至6月30日止，凡透過王道銀行app或網路銀行以新台幣換匯任一幣別，單筆換匯金額達新台幣3,888元以上者，當月即可獲得一次抽獎機會，每月累計抽獎次數無上限，王道銀行每月將抽出38名客戶可獲得新台幣388元現金，每人每月限中獎一次。此外，王道銀行亦提供女性專屬信貸方案，女性客戶可享前三期貸款年利率1.38%優惠，貸款額度最高新台幣500萬元，貸款期限最長七年。