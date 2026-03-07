國際油價單周漲逾30%　華爾街大行示警「每桶恐衝上120美元」

▲中東戰爭，國際油價飆漲、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

中東戰事未止，能源市場供應憂慮加劇，國際油價大幅飆升，其中美國西德州中質原油 (WTI) 本周累計漲幅達到35.6%，創美國原油價格有紀錄以來最大單周漲幅；華爾街投行認為下周油價可能會超過每桶100美元，更大膽預測倫敦市場北海布蘭特(Brent)原油價格可能會測試每桶120美元。

因中東戰爭，擾亂能源市場流動，經由荷莫茲海峽的航運幾乎全面停擺，重創油價，倫敦市場北海布蘭特原油期貨周五（6日）收報每桶 92.69 美元，上漲 7.28 美元，漲幅 8.52%，周線累漲27.9%；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收於每桶 90.90 美元，上漲 9.89 美元，漲幅達 12.21%，周線累漲35.6%，美國原油價格創有紀錄以來最大單周漲幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《路透》報導，巴克萊銀行6日表示，如果中東衝突再持續幾周，布蘭特原油價格可能會測試每桶120美元。

巴克萊補充說「這些數字可能看起來太高了，尤其是在今年年初人們對石油市場前景普遍悲觀的情況下，但我們重申，基本面比俄烏衝突時期更強勁，風險也更大，正是當時我們看到這些水平出現。」

巴克萊銀行表示，自衝突爆發以來，滯留在中東海灣油輪上的石油數量增加了約 8500 萬桶，並補充說，油價面臨的風險仍然偏向上行。

另《路透》報導，高盛也表示，如果荷莫茲海峽的嚴重石油運輸中斷問題沒有出現任何解決方案的跡象，下周油價可能會超過每桶100美元，並警告稱，其基本預測的上行風險正在迅速增加。

高盛指出，如果未來幾天內沒有證據支持其關於荷莫茲海峽油流逐步正常化的假設，它將很快重新評估其油價預測。

高盛報告補充表示，「我們現在也認為，如果荷莫茲海峽的油氣流量在整個3月份持續低迷，那麼石油價格，尤其是成品油價格，很可能會超過 2008 年和 2022 年的峰值。」

高盛目前估計，荷莫茲海峽的每日平均流量下降了 90%。