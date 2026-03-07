ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

卡位雙題材！飆股IET-KY提前開獎　1月獲利年增400%

▲▼IET-KY日前宣布與光聖進行股份交換，攜手搶食 CPO商機，帶動股價走揚。（圖／翻攝櫃買中心重大訊息）

▲IET-KY董事長高永中（右）與財務長王家齊。（圖／翻攝櫃買中心官網）

記者高兆麟／台北報導

卡位人工智慧（AI）光通訊以及國防訂單雙引擎題材的三五族半導體英特磊IET-KY（4971）因股價波動大，被要求提前公布獲利，公司自結今年（2026年）1月單月稅後純益3000萬元，與去年同期相較大幅成長400%。

英特磊IET-KY在昨（6日）以上漲3元或0.71%、428.5元作收，統計今年以來上漲幅度達38%，其中在3月初創下564元史上新高。

英特磊IET-KY在櫃買中心要求下，提前公告獲利，1月營收1.11億元，年增13.27%，稅後純益3000萬元，年增400%，每股盈餘0.76元，年增375%。

AI浪潮推動光通訊需求爆發，光通訊產業上游關鍵材料磷化銦（InP）基板傳出供應緊張，全球最大供應商AXT預告2026年訂單翻倍、CPO業務2028~2029年爆發，產業進入高成長期，英特磊IET-KY是AXT下游磊晶廠客戶之一，專注於高階磷化銦磊晶產品；另承接美國空軍的二期國防合約，主應用於夜視與紅外線感測（GaSb材料），屬於高毛利產品，也開始穩定挹注業績。

英特磊IET-KY此前公布2025年營收10.79億元，較前一年大增50.46%，公司已公告在下周三（11日）召開董事會討論去年第4季財報。
 

關鍵字： 英特磊AI光通訊國防訂單獲利成長半導體

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

