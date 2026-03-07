台積電啟動校園徵才！招募8000人　碩士年薪上看220萬

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）宣布啟動2026年園徵才計畫，預計今年在台灣招募約8000名新進人員，涵蓋工程師與技術員等職缺，工作地點遍及桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄等地。台積電表示，碩士畢業的新進工程師平均整體年薪可達220萬元。

台積電今天率先前進台大參與校園徵才企業博覽會，台積電表示，歡迎電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者加入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除台大外，台積電也將巡迴多所大專院校參與校園就業博覽會與徵才說明會，包括臺師大、臺科大、北科大、中央、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、高師大、中山與屏科大等,共舉辦 17 場實體活動。

同時，台積電表示，將安排五場線上徵才說明會（包含中、英語系），歡迎有志加入者參與線上互動交流，獲取更多資訊。

此外，台積電2026年「DNA暑期實習計畫」（Development、Navigation、Advance Offer）也同步展開，邀請大三以上學生（碩博士優先）參與，履歷投遞截止日為2026年5月8日。該計畫提供學生實務專案機會與職涯探索平台，表現優異者有機會獲得正職預聘資格，提前布局半導體職涯。

台積電指出，公司近年積極推動數位轉型，並導入人工智慧與大數據應用打造新一代智慧工廠，以確保製造競爭優勢，因此也歡迎資訊相關領域人才加入。

台積電強調，公司視人才為最重要資產，除提供具競爭力的薪酬福利，也重視員工職涯發展與多元共融文化，鼓勵不同背景與專業人才交流合作，同時積極推動身心障礙人才與設備職類女性工程師的招募，打造開放且具創新動能的工作環境。

