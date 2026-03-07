長榮航空前進校園招募機師　 今年規劃招募近160名

▲長榮航空前進校園招募機師。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）於今日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與。活動現場除了招募團隊細心解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向外，也特別邀請三位現職機師現身說法，以親身經驗分享職涯歷程與訓練經驗，並針對學生關心之報考資格、職涯規劃及生活型態等議題進行交流互動。

長榮航空因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，今年規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式，報考資格須具備 2 年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）650分以上及多益口說 140 分以上、寫作測驗 140 分以上成績單，待通過各階段評選錄取者，須接受三階段訓練，包含地面學科訓練、基礎飛行訓練及進階訓練/機型轉換訓練，整體受訓約2年，完訓後以副機長任用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮表示，「飛航安全」是長榮航空永不妥協的核心價值，「飛航專業」更是一條需要高度責任感與持續精進的道路，長榮航空已建立完整而嚴謹的培訓制度，從基礎學科、模擬機訓練到實機飛航，一切依循國際標準程序執行。

長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，規劃在2033年前達到34架規模，此外也將於2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。長榮航空將持續透過深化校園交流，尋找且培育優秀的飛航人才，為台灣航空產業注入更多專業能量與國際競爭力。