今年第一次航海人員測驗登場　767人報考、到考率九成

▲航港局葉協隆局長(右二)視察台北考場。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

115年第一次航海人員測驗於今(7)日起連兩天分別在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學兩地同步舉行，共有767名考生報名應試，為今年航海專業測驗揭開序幕。今日辦理一等船副及二等管輪類科測驗，第一節應考262人，到考237人，到考率90.46%。

交通部航港局表示，對許多學子而言，這場測驗不只是取得證照的程序，更是職涯正式啟航的關鍵時刻。通過筆試、完成實習後，便能從校園走向甲板與機艙，實際投入海上工作，迎向截然不同的人生舞台。

從操船駕駛到輪機管理，每一項專業都代表著責任與榮耀。現今航運產業正穩健發展，未來對專業人才的需求持續增加，航港局表示誠摯歡迎更多有志投入海事領域的青年，一同為台灣航運實力打下更穩固的基礎。

▲航港局劉志鴻副局長視察高雄考場。（圖／航港局提供）

為確保測驗公平性與專業性，特別呼籲考生留意試場規範。各試場全面落實電子設備管理措施，手機須關機並置於指定區域，或交由陪考人員代為保管；同時，智慧手錶、藍牙耳機等具通訊或資料傳輸功能之裝置均不得攜入試場。請考生務必配合相關規定，避免因一時疏忽影響考試權益。

本次測驗預計於4月8日放榜，考畢試題及答案將於3月9日公布於交通部航港局MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)。若對試題有疑義，可於測驗結束次日起3日內（即3月11日前），登入系統「線上申請作業」提出「試題疑義申請」。相關審議結果亦將公告於系統供考生查閱。

航港局特別祝所有考生穩健發揮、順利過關，在未來的航程中乘風破浪，開創屬於自己的精彩航海人生。