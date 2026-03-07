伊朗戰爭讓中歐貨量增26%　陸籍航空最受益、台港籍次之

▲卡達航空的貨運運力僅次於聯邦快遞。（圖／卡達航空提供）

記者張佩芬／台北報導

據路透社報導，伊朗戰爭導致貨運能力受限，運費上漲，從新鮮農產品到飛機零部件等各類貨物的運輸陷入停滯，中東地區航空客貨運大量停飛，其中包括全球兩大貨運樞紐多哈和杜拜。航空物流咨詢公司Aevean指出，這已導致全球航空貨運能力下降22%，從亞洲經中東到歐洲的貨運走廊的運力下降了39%，中歐航線的貨運量卻增長了26%。

國內航空貨運承攬業者指出，這樣的變化，估計最受益的是大陸籍航空公司，其次就是台灣與香港的航空公司，而陸籍航空公司飛歐洲還有一大優勢，就是可以飛越俄羅斯領空，而他國航空公司自俄烏戰爭爆發後，就因安全考量無法飛越俄羅斯領空；現在伊朗戰爭爆發，各國亞洲飛歐洲的航班無法飛越伊朗領空，要繞土庫曼斯坦或哈薩克斯坦，約增加60-70分鐘航程，油料與用人成本拉高，運價能否完全轉嫁還要看供需狀況。

Aevean的數據顯示，伊朗戰爭已導致全球航空貨運能力下降22%，徹底切斷了通往中東的供應鏈；總部位於佛羅里達州的GA Telesis公司執行長阿卜杜勒·莫阿貝里(Abdol Moaberry)透露，公司提供飛機零部件和維修服務運送已遭延誤。

據國際航空運輸協會(IATA)統計，航空貨運約占全球貿易額的三分之一，貨物種類繁多，從AI、蘋果產品到溫控藥品、新鮮水果和汽車零部件，這些貨物通常由客機腹艙和全貨機運輸。

西班牙訂艙平台Freightos的指數顯示，自上周五以來，東南亞至歐洲的運費上漲超過6%，南亞至美國的運費上漲5%。Alton航空諮詢公司董事約書亞·吳(Joshua Ng)表示，如果中斷持續且運力限制依然存在，託運人可能會開始看到亞歐航線的運費上漲。

據IATA數據，中東航司約占全球航空貨運運力的13%，卡達航空是僅次於聯邦快遞的全球第二大航空貨運公司；國內航空界資深高階則指出，像阿聯酋航空龐大的客機機隊，機腹載貨也提供很大航空貨運運力。

SEKO物流商務長布萊恩·伯克(Brian Bourke)表示，歐洲和亞太地區對中東樞紐的依賴程度更高，因此受到的影響也更大。

但這場混亂已經導致全球最大的貨運代理公司德迅(Kuehne+Nagel)發出警告，稱東南亞和中國運往歐洲和美國的貨物可能在幾天內出現積壓。

丹麥貨運分析公司Xeneta的首席分析師彼得·桑德(Peter Sand)表示，在危機時期，由於時間緊迫或利潤豐厚，更多貨物會選擇空運。目前，形勢則更加多變，而航空業本身還受到零部件短缺的影響，這可能會延緩航空業恢復正常的步伐。

大型攬貨公司分析，伊朗戰爭拖久，油價高漲會帶來經濟衰退，屆時空運的高價奢侈品會減少，託運人因成本考慮，也會儘量將空運或轉向海運，市場不確定性加高。