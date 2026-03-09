拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

8檔抽股輪流拼場，ABF載板股景碩（3189）因搭上AI題材近期股價狂標，每股承銷價145元不到市價一半，成為近期抽籤股中價差最大的一檔標的，若以景碩6日收盤價291.5元估算，抽中可望拼賺14.65萬元，報酬率超過101%，已吸引逾14萬筆申購，由於今（9）日為申購最後一天，估計中籤率不到4%。

景碩今年以來漲幅高達83.33%，為了上市增資5950張新股，預計3月19日撥券，但因承銷定價大幅落後市價，至上周五（6）日申購合格件數已逾14萬8482筆。

同樣為了上市增資的半導體股光罩（2338）今日也進入申購最終日，光罩承銷價32元，但市價已來到52.8元，抽中拼賺2.08萬元，報酬率65%，至上周五申購總合格件數10萬2822筆，以承銷張數4250張估，中籤率低於4.13%。

上櫃電機機械股精確（3162）增資申購，承銷價50元，與市價57.6元相較每張價差7600元，報酬率15.2%，預計3月10日（周二）申購截止。

申購截止日同樣落在周二的上市電子零組件業建準（2421）上市增資1148張，承銷價125元，以市價137元估，抽中約賺1.2萬元，報酬率9.6%。

光電業佳能（2374）、生技股博晟生醫（6733）增資申購最終日皆落在周三（11日）其中佳能釋出1020張新股抽籤，承銷價66元，與市價72.1元相較抽中賺7600元；博晟生醫承銷價36元、市價36.4元，價差僅400元，為8檔中價差最小。

而興櫃運動休閒股民盛（7811）與遊戲代理商宏碁遊戲（6908）申購將在本周五（13日）正式起跑，民盛初上櫃釋出905張抽籤股，承銷價95元，與市價115.5元相較，抽中每張可賺2.05萬元；宏碁遊戲將在創新板初上市，釋出437張承銷新股，每股暫定38.66元，以市價58.5元估，抽中可賺19840元。