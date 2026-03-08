AI搶晶片！美韓記憶體3巨頭衝HBM　三星嗆聲挑戰iPhone霸主

▲ 三星電子。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI浪潮帶動記憶體產業全面轉向高頻寬記憶體（HBM），包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）與三星電子（Samsung）等美、韓系三大記憶體廠正全力搶攻AI資料中心市場。由於產能優先供應AI晶片，智慧手機使用的記憶體供給相對吃緊。在產業結構轉向AI之際，三星也加速布局AI手機，並揚言挑戰蘋果（Apple）iPhone在全球智慧型手機市場的龍頭地位。

根據英國《金融時報》報導，三星電子消費裝置部門主管、同時也是聯席執行長的盧泰文（TM Roh）表示，公司正尋求與更多AI公司建立策略合作關係，將多種AI模型整合進智慧型手機中，以削弱蘋果在全球市場的領先優勢。

盧泰文指出，三星已將AI搜尋引擎Perplexity加入手機作業系統，也對與OpenAI等AI公司合作持開放態度。三星內部研究顯示，消費者愈來愈傾向同時使用多個AI服務，而不是依賴單一平台。

他表示，在蘋果尚未完全推出去年公布的AI功能之際，提供更多AI選擇有助於讓Galaxy裝置在市場上更具吸引力。「我們比其他人更早開始準備，這也是我們在行動AI領域取得並維持領先地位的原因。」

研究機構Counterpoint Research預估，2026年全球智慧型手機出貨量將下滑12%，降至2013年以來最低水準。

隨著全球手機市場成長停滯，硬體升級帶來的差異有限，各大手機品牌正把AI助理與智慧搜尋視為下一波競爭焦點，希望影響消費者下一次購機的品牌選擇。

三星近期也發表S26系列手機，導入多項AI工具，其中Perplexity語音助理可透過「Hey Plex」語音喚醒。三星同時整合Google Gemini模型，並展示可在不按任何按鍵的情況下協助預訂計程車的語音助理功能。

在AI需求帶動下，記憶體供應也出現排擠效應。包括SK海力士、美光與三星等記憶體廠目前優先將產能投入AI資料中心使用的HBM，而非智慧型手機晶片。盧泰文表示，「這很大程度受到目前AI基礎設施快速擴張的影響。」

在成本壓力上升下，三星也調整價格策略，將S26系列中兩款機型在美國售價調高100美元。市調機構IDC警告，AI需求正對智慧型手機市場帶來「如海嘯般的衝擊」，逆轉過去十多年來手機規格持續提升、價格卻逐步下降的產業趨勢。

另一方面，蘋果去年推出iPhone 17系列時並未調漲售價，出乎部分分析師預期，新機銷售也帶動公司創下歷史新高的假日季度營收。