世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

本月3至15日在嘉義縣舉辦的「2026台灣燈會」，其中最吸睛的是原汁原味搬到會場的世博台灣Tech World館，每日吸引近萬民眾到場觀展，網紅「酒窩小姊sunny晴天的角落」在臉書上寫道：「不看真的太可惜了！」負責該館運作的外貿協會高階表示，該館每日吸引近萬民眾到場，平日白天排隊約需1小時，假日與晚間約需3小時，肯排隊都看得到。

世博台灣館在展出前有開放預約，也保留現場排隊觀展，有民眾早上七點半就到場排隊。酒窩小姊sunny表示排隊的時候有看到日本人，她在自然劇場被直接感動到不行，山的影像和森林的聲音真的讓人雞皮疙瘩，釋放貝多芬的香氣，好用心；蘭花與恐龍同年，科技蘭花是台灣的驕傲。她表示，到嘉義燈會真的不要因為沒有預約到就放棄參觀世博台灣館。

為了這次展出，去年大阪世博會台灣館的團隊再次成軍，由外貿協會副秘書長邱揮立以館長身分率代理館長張如蕙(南港展覽館主任)等十多人坐鎮現場，觀展全程都有專人導覽，每一梯次一百人，觀展時間約半小時，從早上十點開放到晚上十點，晚間八點半會數人數，告知哪些人當晚可以入場。

世博會台灣的TECH WORLD館以創新展演與互動設計榮獲國際肯定，成功入圍「世界博覽會奧林匹克評選」四大獎項。除了獲得銅牌獎，TECH WORLD館也同時入圍多項大獎：Best Element or Detail(最佳元素或細節獎)- Heartbeat Curve(心動曲線)；Director’s Choice(評審主席特別獎)；People’s Choice(人氣票選獎)等。