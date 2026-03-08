ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

▲鋼鐵業股東會紀念品今年多走實用風，圖為中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

▲鋼鐵業股東會紀念品今年多走實用風，圖為中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市櫃公司股東會旺季將至，各家公司股東會紀念品陸續「開獎」。根據目前整理的25家公司資訊，今年整體趨勢明顯走向「實用風」，從餐具、修容組到購物袋等生活用品都有，其中鋼鐵族群也加入行列，東和鋼鐵、世紀鋼送出日常用品，引發投資人討論。

▲25檔股東會紀念品整理。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲25檔股東會紀念品整理。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

東和鋼鐵（2006）預計5月22日召開股東會，最後買進日為3月19日，今年股東會紀念品為皮革質感修容組。由於屬於可隨身攜帶的日常用品，兼具實用與收納功能，在股民社群中被認為是「生活型紀念品」。

另一家鋼鐵廠世紀鋼（9958）則預計5月25日召開股東會，最後買進日為3月24日，今年股東會紀念品為青花瓷手柄不鏽鋼餐具組。餐具類型紀念品過去在股東會中不算少見，但因使用頻率高，也常被股民列為「實用型」代表。

整體觀察目前揭露的25家公司紀念品，多以日常生活用品為主，包括環保購物袋、清潔用品、餐具或收納用品等，顯示不少企業在紀念品選擇上，傾向以實用性作為主要考量。

市場同時也關注「紀念品人氣王」中鋼（2002）的動向。擁有逾132萬名股民的中鋼確定5月22日召開股東會，最後買進日估落在3月19日，公司目前尚未公告股東會紀念品。但由於「領股東會紀念品」被不少小股民視為年度大事，紀念品項目與領取方式都備受關注，市場也傳出今年可能延續實用風格，讓股民相當期待。

關鍵字： 股東會紀念品鋼鐵股實用風中鋼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這是我的狗】原民弟遛著木板狗　出門還會拴好XD

推薦閱讀

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

上市櫃公司股東會旺季將至，各家公司股東會紀念品陸續「開獎」。根據目前整理的25家公司資訊，今年整體趨勢明顯走向「實用風」，從餐具、修容組到購物袋等生活用品都有，其中鋼鐵族群也加入行列，東和鋼鐵、世紀鋼送出日常用品，引發投資人討論。

2026-03-08 18:03
AI搶晶片！美韓記憶體3巨頭衝HBM　三星嗆聲挑戰iPhone霸主

AI搶晶片！美韓記憶體3巨頭衝HBM　三星嗆聲挑戰iPhone霸主

AI浪潮帶動記憶體產業全面轉向高頻寬記憶體（HBM），包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）與三星電子（Samsung）等美韓三大記憶體廠正全力搶攻AI資料中心市場。由於產能優先供應AI晶片，智慧手機使用的記憶體供給相對吃緊。在產業結構轉向AI之際，三星也加速布局AI手機，並揚言挑戰蘋果（Apple）iPhone在全球智慧型手機市場的龍頭地位。

2026-03-08 15:05
台積電CoWoS產能爆滿！英特爾EMIB封裝爆單　年接320億元AI商機

台積電CoWoS產能爆滿！英特爾EMIB封裝爆單　年接320億元AI商機

AI晶片需求全面爆發，台積電（TSMC）先進封裝CoWoS產能持續滿載，供應吃緊情況短期難解。英特爾（Intel）趁勢切入市場，透露旗下EMIB先進封裝方案正吸引AI晶片客戶轉單，部分合作案規模上看每年數十億美元，約新台幣300億元以上，也讓AI先進封裝市場出現台積電與英特爾正面競爭的新局面。

2026-03-08 10:28
美伊戰火干擾　AI資本支出維持高檔、供應鏈具成長靭性

美伊戰火干擾　AI資本支出維持高檔、供應鏈具成長靭性

受中東局勢升溫影響，上周台股跌破33105 點月線支撐，短線波動加劇，野村投信表示，儘管指數隨情勢震盪，資金焦點轉向網通與高速光通訊供應鏈，反映 AI 資料中心升級帶來的實質需求擴張，中長期來看，AI 資本支出亦維持高檔，T‑Glass、記憶體與 CoWoS 等關鍵資源持續偏緊，資金自軟體評價壓力轉向硬體基建的確定性，待拉回後技術面支撐確認，台股仍具中長線布局價值。

2026-03-08 06:05
「第一桶金」多少才夠？他月薪33K「存300元」起步　2年後提升40%

「第一桶金」多少才夠？他月薪33K「存300元」起步　2年後提升40%

我們常聽到「第一桶金」這個詞，很多人覺得應該是100萬、1千萬，但我反而想問：「你追求的是金額？還是背後的賺錢能力？」我也常常會問學生：「如果你真的存到第一桶金，然後呢？」很多人都回答不出來，或者只會說：「那就再存第二桶金吧！」事實上，真正重要的不是存到多少，而是你是否開始建立一種資本累積的循環。

2026-03-08 05:00
快訊／中油破例劇透！下周起汽油漲1.5元　柴油漲1.1元

快訊／中油破例劇透！下周起汽油漲1.5元　柴油漲1.1元

中東情勢緊張，市場紛傳下周油價喊漲2元、3元，為了穩定民心，中油罕見今（7）日晚間7點多提前「劇透」，宣布自下週一（9）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

2026-03-07 19:46
伊朗戰爭讓中歐貨量增26%　陸籍航空最受益、台港籍次之

伊朗戰爭讓中歐貨量增26%　陸籍航空最受益、台港籍次之

據路透社報導，伊朗戰爭導致貨運能力受限，運費上漲，從新鮮農產品到飛機零部件等各類貨物的運輸陷入停滯，中東地區航空客貨運大量停飛，其中包括全球兩大貨運樞紐多哈和杜拜。航空物流諮詢公司Aevean指出，這已導致全球航空貨運能力下降22%，從亞洲經中東到歐洲的貨運走廊的運力下降了39%，中歐航線的貨運量卻增長了26%。

2026-03-07 15:55
長榮航空前進校園招募機師　 今年規劃招募近160名

長榮航空前進校園招募機師　 今年規劃招募近160名

長榮航空（2618）於今日參與國立臺灣大學校園徵才博覽會，介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，吸引眾多學生參與。活動現場除了招募團隊細心解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向外，也特別邀請三位現職機師現身說法，以親身經驗分享職涯歷程與訓練經驗，並針對學生關心之報考資格、職涯規劃及生活型態等議題進行交流互動。

2026-03-07 13:50
華航2026年度機師招募起跑　預計延攬超過160名人才

華航2026年度機師招募起跑　預計延攬超過160名人才

中華航空（2610） 2026 年度機師招募全面展開，預計將延攬超過 160 名優秀人才，為機隊布局與航網發展儲備飛行戰力。今（7）日華航率先參與臺大校園徵才博覽會，現職機師親臨分享，引領青年學子一窺飛行員養成之路，暢談報考準備歷程、受訓內容及多年實務經驗，交流互動熱絡，讓飛行夢想逐步化為具體行動。

2026-03-07 13:47
長榮海運參展台大校園徵才博覽會　新鮮人起薪5.4萬元起

長榮海運參展台大校園徵才博覽會　新鮮人起薪5.4萬元起

長榮海運（2603）展開年度人才招募，今日在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，希望吸引具國際觀，有志加入海運事業的人士報名。

2026-03-07 13:43

讀者迴響

熱門新聞

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

國營事業鐵飯碗！台水招296名新兵　起薪3.7萬元

快訊／中油破例劇透！下周起汽油漲1.5元　柴油漲1.1元

台積電CoWoS產能爆滿！英特爾EMIB封裝爆單　年接320億元AI商機

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

台股ETF十大人氣王一表看　009816受益人數暴增6成

台指期夜盤狂瀉857點！失守3萬3關卡

美伊戰火干擾　AI資本支出維持高檔、供應鏈具成長靭性

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

快訊／台股2檔飆股「抓去關」　處置到3／20

00929年化配息逼近7%　高股息ETF表現居首

加油要快！下周油價估大漲3元　95汽油逼近32元

世博台灣館肯排隊就看得到　網紅：不去真的太可惜了

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

AI搶晶片！美韓記憶體3巨頭衝HBM　三星嗆聲挑戰iPhone霸主

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

400萬人屏息以待！3月26檔台股ETF除息　5檔年化配息率逾10％

伊朗戰爭讓中歐貨量增26%　陸籍航空最受益、台港籍次之

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366