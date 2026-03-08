25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼





▲鋼鐵業股東會紀念品今年多走實用風，圖為中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市櫃公司股東會旺季將至，各家公司股東會紀念品陸續「開獎」。根據目前整理的25家公司資訊，今年整體趨勢明顯走向「實用風」，從餐具、修容組到購物袋等生活用品都有，其中鋼鐵族群也加入行列，東和鋼鐵、世紀鋼送出日常用品，引發投資人討論。

▲25檔股東會紀念品整理。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

東和鋼鐵（2006）預計5月22日召開股東會，最後買進日為3月19日，今年股東會紀念品為皮革質感修容組。由於屬於可隨身攜帶的日常用品，兼具實用與收納功能，在股民社群中被認為是「生活型紀念品」。

另一家鋼鐵廠世紀鋼（9958）則預計5月25日召開股東會，最後買進日為3月24日，今年股東會紀念品為青花瓷手柄不鏽鋼餐具組。餐具類型紀念品過去在股東會中不算少見，但因使用頻率高，也常被股民列為「實用型」代表。

整體觀察目前揭露的25家公司紀念品，多以日常生活用品為主，包括環保購物袋、清潔用品、餐具或收納用品等，顯示不少企業在紀念品選擇上，傾向以實用性作為主要考量。

市場同時也關注「紀念品人氣王」中鋼（2002）的動向。擁有逾132萬名股民的中鋼確定5月22日召開股東會，最後買進日估落在3月19日，公司目前尚未公告股東會紀念品。但由於「領股東會紀念品」被不少小股民視為年度大事，紀念品項目與領取方式都備受關注，市場也傳出今年可能延續實用風格，讓股民相當期待。