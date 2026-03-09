ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普保險計畫是否扼殺英國保險業　業界看難取代商業保險

▲▼一旦荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，台日韓中等亞洲各國的油氣運輸成本恐增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲船舶保險經紀人指出，勞氏保險社還是有保險人願意提供保險給通過荷莫茲海峽的商船。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普公開表示要提供進出荷莫茲海峽商船保險與護航服務之後，美國政府6日宣布推出規模達200億美元的再保險計畫，對此有數位創作者Philip Ma在他的臉書粉絲專頁發表評論，認為川普智勝大英帝國具150年歷史的勞氏保險社，對此國內三位保賠相關業者都不表認同，認為川普的計畫難以取代商業保險。

Philip Ma指出，全球只有一家公司規模夠大，能夠為所有通過該海峽的油輪提供保險，那就是倫敦勞氏保險社，該社突然宣布將不再為任何途經荷莫茲海峽的船隻提供保險，將使全球20%至30%的石油運輸陷入停滯，而這些石油都經由這條21英里長的咽喉要道。

川普要為相關船公司提供保險，是在短短幾分鐘內就關閉了英國自17世紀以來最重要的地緣政治工具之一，這不僅確保了英國不再擁有地緣政治影響力，也將重創其經濟，勞氏保險也不可能憑空恢復營運。既然美國為這些船隻投保，那麼這些船隻也不可能再回到勞氏投保了。

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，勞氏保險社裡面現在還是有保險人願意提供保險給通過荷莫茲海峽的商船，勞氏的股東很多都是國際的大保險公司，勞氏不保並不等於國際保險公司不保。

大部分油輪都是勞氏提供保險的假設是錯的，過去一個星期被炸的船隻起碼有兩艘船不是勞氏的，不過他們不是油輪就是了。

保賠業台灣公司高階則指出，美國律師喬恩．沃納在Montgomery McCracken網站的分析更具有專業見解的價值。他指出，川普政府宣布美國國際發展金融公司(DFC)DFC將支持商業航運租船人、船東及主要海事保險供應商，以減少市場干擾，協助確保貨物與資本的自由流，這代表美國政府在高強度衝突期間支持海上貿易方式的歷史性轉變。

但值得注意包括：

‧轉型疑慮： DFC 傳統上專注於陸上固定資產(如電廠)，缺乏處理移動船隊、船殼或貨運保險的經驗。

‧理賠效率：DFC作為聯邦機構，在理賠調整上的速度與效率尚屬未知，與擁有數百年經驗的私人承保商相比存在落差。

‧法律與條款落差：DFC的政治風險承保範圍可能與標準戰爭險條款不一致，恐導致船東面臨法律風險敞口。

‧附帶條件： 接受 DFC 保險可能必須配合美國海軍協調，並強制行駛特定航道。
‧違規後果： 任何偏離政府規定航線的行為都可能導致保單失效。

‧主權豁免：DFC受聯邦主權豁免原則保護。若發生全損理賠，其程序將受聯邦行政法管轄，而非傳統海事法中的「絕對誠信」(uberrimae fidei)標準。

雖然政府補助的保險短期內能降低戰爭險成本，但長期代價可能是航運公司失去營運自主權，並需承擔更複雜的聯邦行政理賠風險。

保賠業台灣公司高階總結，這是美國政府在特定條件下設的補助保險，是否能夠取代商業保險，他覺得仍有很長一條路要走，起碼目前看起來川普應該沒有要用政府資源大幅度取代英國的一般/非高風險類的商業保險市場，而且中東緊張局勢如果不會持久，美國政府的保險補助措施，估計就會因為局勢和緩而退場。

蔡依林又忘了〈海盜〉　只會「啦~啦啦啦~」XD

