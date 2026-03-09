勞退怎領最划算　專家解答

▲勞退基金是照顧勞工晚年生活的第2支柱，近5年平均收益率逾10％，帳戶有感長大。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）



勞退收益入帳後，「退休金該月領還是一次領」再度引發討論。專家指出，勞退制度設有最低保證收益機制，即使市場下跌，報酬仍不會低於銀行2年期定存利率，若基金績效不佳，政府也會補足差額。若選擇月領，帳戶內未領取的資金仍持續參與基金投資，有機會累積更多收益。由於月退金每3年會依本金、投資收益與利率重新計算，未來在投資表現良好時，月領金額也可能上調。

勞退收益入帳引發討論之際，另一個熱門問題也浮上檯面：到底該月領還是一次領？勞退有機會越領越多嗎？

勞動部說明，勞工提繳的退休金會由勞動基金運用局統一投資運作，每年依投資績效分配收益。若選擇月領退休金，帳戶內尚未領取的資金仍會持續參與基金投資，因此有機會隨著時間累積更多收益。

更重要的是，制度設有最低保證收益機制。即使市場出現下跌，收益也不會低於同期間當地銀行2年期定存利率。換句話說，若基金投資績效低於保證利率，政府仍會補足差額，確保收益不低於保證水準。

事實上，金融市場上只要出現「穩賺不賠」的說法，往往讓人聯想到詐騙，但勞退確實可達此目標。根據統計，近5年勞退基金平均收益率達10.28%，雖然在市場波動下仍可能出現虧損，但從2005年新制勞退上路至今21年來，僅有5年出現負報酬。

其中虧損幅度較大的兩次，分別是2008年金融海嘯虧損6.06%，以及2022年美國升息衝擊虧損6.67%。「兩次面對市場最大危機時，勞退基金虧損幅度都不到一成，再加上有最低保證收益保護，勞工其實不必太擔心選擇月領會吃虧。」精算達人怪老子蕭世斌指出。

至於月領退休金如何計算？勞保局表示，請領時會以帳戶內累積本金與收益為基礎，再搭配三項參數計算，包括年金生命表、平均餘命以及利率。目前平均餘命為23年，利率則採新制勞退前3年平均保證收益率1.1473%（2021年至2023年平均）。以此試算，若退休時勞退帳戶有100萬元，每月約可領4,117元；若有200萬元，月領金額則約8,235元。

值得注意的是，月退金金額並非一成不變。勞保局解釋，月退金計算基礎，依規定至少每3年檢討一次，未檢討前每季發給之月退休金金額不變，不受市場波動或投資盈虧影響，即使市場劇烈波動，給付仍按既定機制發放，不會隨股市漲跌而調整。要等到3年檢討一次的時間來到，月退休金才會依照新的利率、專戶餘額、剩餘餘命重新計算月退休金。

換言之，每3年重算月退休金時，3年來所分配入專戶的投資收益，均已包含在月退專戶餘額內，依新的利率重新計算月退休金金額。因此，若基金投資表現良好，未來重新計算後，月領年金也可能增加。

整體而言，選擇一次領取可帶來資金運用彈性，而選擇月領則讓資金持續留在帳戶中，由國家基金長期投資，有機會「越領越多」。

▲新制勞退基金實施以來收益率及保證收益率。



