台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

台股戒備！中東局勢升溫衝擊全球金融市場，亞股今（9）日早盤全面重挫。日本股市開盤後不到半小時，日經225指數狂瀉逾3500點、跌幅超過6%，市場出現明顯拋售潮，韓國交易所因韓國綜合股價指數200（KOSPI 200）期貨下跌5%，觸發韓國綜合股價指數（KOSPI）的應急機制，程式交易暫停5分鐘。

根據《CNBC》與《彭博社》報導，油價因中東產油國減產與荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）關閉影響，布蘭特原油與西德州原油雙雙飆升至每桶逾100美元，引發全球市場避險情緒急速升溫。

不但日股寫下去年4月關稅戰以來最差表現，南韓股市跌勢同樣猛烈，KOSPI指數開盤下跌5.7%，盤中一度觸發交易所的5分鐘暫停交易（sidecar）機制。該指數上個星期累計下跌約11%，市場賣壓持續擴大。

外電報導指出，韓股盤中一度重挫達6.7%，其中權值半導體股成為主要拖累來源，三星電子與SK海力士股價均下跌約7%，加劇指數跌勢。

市場對油價持續看漲，布蘭特原油期貨上漲16.1%，至107.61美元；而美國西德州中質原油（WTI）期貨上漲近17.7%，至107.02美元。

《CNBC》指出，這波油價飆升發生在多個中東主要產油國——包括科威特、伊朗與阿拉伯聯合大公國——在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）關閉後削減石油產量之後。

然而，美國總統川普在 Truth Social 上發文表示，短期油價上漲是為了摧毀伊朗核威脅所付出的「非常小的代價」。川普補充說：「只有傻瓜才會有不同想法！」