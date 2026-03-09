逛台大徵才博覽會！女大生嘆「只講場面話」　內行揭背後功能

▲一名台大資訊工程學系女大生認為，參加就業博覽會完全沒有意義。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

大學畢業後邁入職場，是許多學生必須面對的重要階段，而校園徵才博覽會也成為學生提前接觸企業、了解產業職缺的重要管道。全台規模最大的「2026台大校園徵才博覽會」7日於台灣大學登場，不少企業設攤招募人才，吸引許多學生到場了解工作機會。不過，一名台大資訊工程學系女大生分享參加心得時表示，多數公司僅提供概括介紹，對於工時、薪資與工作內容等問題多以「機密」為由不願說明，讓她直言幾乎沒有收穫，也因此質疑舉辦就業博覽會的實際意義。

該名女大生在Dcard發文，表示自己原本希望透過就業博覽會了解更多職缺細節，因此特地到現場與各家公司交流。然而她觀察到，不少企業代表多以制式說法介紹公司文化或發展方向，當學生進一步詢問實際工作內容、上班工時、新人留任率、薪資結構、獎金制度與未來升遷發展等問題時，得到的回應往往是「涉及機密無法透露」，或僅強調公司優勢。

她也提到，現場的公司員工多在主管或人資面前進行說明，因此可能不便回答太多細節，導致求職者難以獲得具體資訊。整體交流過程中，她認為多數內容偏向宣傳性質，對於真正了解工作情況幫助有限，最後感嘆自己幾乎沒有實際收穫，並在文章中詢問其他網友：「舉辦就業博覽會真的有意義嗎？」

貼文曝光後，引發不少網友留言討論。有網友表示，自己參加校園徵才活動的主要目的其實是領取企業準備的小禮物，「我都為了拿小禮物」、「履歷可以填，但不用抱太大期望」。也有人指出，參加過幾次之後容易感到內容重複，對學生而言像是「填個資換禮物」，而企業端收到的履歷資料也未必都能實際使用。

不過，也有自稱曾在現場替公司解說的人分享不同看法。他表示，企業在徵才博覽會與學生交流時，其實也會觀察對方的表現與態度，「如果覺得對方符合想找的人才，就會多講一些」，因此活動某種程度上也可視為初步的第一印象面試。

另外也有人指出，企業內部通常會事先交代哪些資訊可以公開、哪些不宜說明，因此員工在活動現場往往有所限制。若學生希望了解更具體的工作情況，可能仍需要透過私下詢問已在公司任職的學長姐，或在正式面試階段進一步確認相關細節。

針對校園徵才活動的功能，有網友認為，博覽會主要提供企業品牌曝光與學生初步接觸職場的機會，實際的工作條件與內容，多半仍需透過後續投遞履歷與面試流程進一步了解。

