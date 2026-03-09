史上最大屠殺！台股血洗2070點　台積電狂殺120元至1770元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到中東緊張情勢，美股4大指數全面下跌，台股今（9日）以32354.61點開出，指數大跌1244.93點，跌幅3.71％，隨後殺盤擴大，重挫2070.18點，刷史上最大盤中殺盤。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌115元來到1775元，跌幅6.08％，隨後跌勢擴大，下跌120元至1770元；鴻海（2317）下跌15元至208元；聯發科（2454）下跌145元至1620元；廣達（2382）下跌16.5元來到272.5元；長榮（2603）下跌0.5元至210元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌453.19點或0.95％，收在47501.55點；標準普爾500指數下跌90.69點或1.33％，收6740.02點；那斯達克指數下跌361.31點或1.59％，收在22387.68點；費城半導體指數下跌307.02點或3.93％，收7514.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47501.55
|▼453.19
|▼0.95%
|S&P500
|6740.02
|▼90.69
|▼1.33%
|NASDAQ
|22387.68
|▼361.31
|▼1.59%
|費城半導體指數
|7514.74
|▼307.02
|▼3.93%
資料來源：證交所
