AI與地緣經濟重塑全球產業　余宛如赴美分享台灣AI與科技供應鏈角色

▲工研院ITIC創新公司總經理余宛如赴美分享台灣AI與科技供應鏈角色。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

德國執政聯盟重要智庫腓特烈諾曼自由基金會（FNF）籌組「新興科技與地緣政治未來」代表團訪美，工研院ITIC創新公司總經理余宛如代表台灣出席，與來自匈牙利、波蘭、喬治亞、拉脫維亞及墨西哥等國代表，一同走訪華盛頓特區與德州奧斯汀，探討地緣經濟與人工智慧浪潮下的新興科技議題。

余宛如在分享台灣經驗時指出，自由是科技創新的重要養分，也是民主社會科技發展的核心基礎。新興科技不只是經濟成長的重要動能，同時也與國家安全與民主制度的防衛息息相關。台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，不僅具備技術輸出能力，也持續推動兼顧人權與透明度的民主科技應用。透過與美國行政、立法體系及智庫的交流，有助於對接國際標準，並深化理念相近國家之間的合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

訪美期間，代表團與余宛如等人也拜會美國國務院網路空間與數位政策局（CDP）代理局長Heather Goethert，並與布魯金斯學會、大西洋理事會、戰略與國際研究中心及美國聯邦參議院能源與自然資源委員會等機構，針對新興科技與民主治理議題進行討論。

余宛如指出，台灣在AI應用與半導體供應鏈的優勢，使台灣在全球科技與價值對話中具備重要角色。在當前地緣政治環境下，台灣正站在科技發展與自由價值的交會點，「我們帶來的不只是投資與技術能力，也包含對開放社會與自由價值的支持」。余宛如受訪時也表示，在華盛頓與奧斯汀的參訪交流後，她也接續前往波士頓鏈結當地創新生態圈，之後會前往矽谷參與台灣新創活動「Taiwan Demo Day」，並擔任致詞嘉賓與評審，同時也預計在2026年NVIDIA GTC大會分享TAI 1加速器的最新成果，持續推動台灣在國際新興科技領域的能見度。