台股回測31K季線！　法人拋「止跌2關鍵」緊盯融資減肥

上周五（6日）美股四大指數收黑，今（9）日台積電（2330）反映ADR重挫逾5%，台股早盤大跌2千點，萬寶投顧執行長王榮旭指出，美伊戰事引發這一波台股回檔，如果沒有更進一步突發消息，指數下檔支撐可以先抓3萬1千點季線附近，最好還要搭配融資適度減肥。

美國上周五公布，2 月非農就業人數減少9.2萬人，低於市場預期，加上美伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價漲破每桶百美元，通膨壓力可能影響美國降息步調，引發台股殺機。

王榮旭分析，美伊戰事加上台股漲多都是造成這一波急速拉回主因，以今年台股從2萬9千點附近起漲，漲到3萬5千點左右，以6400點漲點來看，回檔2分之1，大概回到3萬2千點，也相當接近3萬1千點季線，現階段來看季線上下500點，將是台股初步止跌位階。

除了觀察季線，融資減肥狀況亦是另一個觀察重點，若以近期台股跌幅約11%，3900億元融資高點來看，融資餘額應減肥400億元，不過融資仍有3800億元，換言之，融資最好再減少300億元。

而國際情勢變化也干擾台股因素之一，王榮旭說，股市最怕不確定，而美國總統川普言論、伊朗態度多變，就構成不確定因素，因此戰事膠著，兩邊放話也會加劇台股波動。

對於有意進場的投資人，王榮旭建議，每個人資金水位狀況不同，最好採取分批進場，以去年川普宣布向全球實施關稅之際，馬上看到大跌第一天沒做好資金水位就進場，跌到第三天可能就產生懷疑受不了停損。