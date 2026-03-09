航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

▲陽明海運盤中成交量放大。（圖／陽明提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中東情勢緊張台股暴跌逾2000點，但有「航海王」美稱的貨櫃海運類股表現抗跌，今（9）日盤中陽明（2609）與萬海（2615）皆翻紅漲半根，長榮（2603）也回到平盤之上，表現相對抗跌。

3檔航運股的表現中，以陽明成交量逾10萬張最大，萬海漲幅逾7%上升最多，長榮則擁有逾2%以上漲幅。

《美聯社》報導，中東緊張荷姆茲海峽關閉直接切斷了亞洲與歐洲、地中海地區之間海上通道，運油與生產成本雙重增加下，油價已突破每桶100美元關卡，為3年來首見。市場預期，貨櫃海運股報價將因此走揚，迎來利多。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，美國、以色列合力攻擊伊朗的戰爭，挑起了地緣政治風險，伊朗封鎖荷姆茲海峽，讓評價極度偏低的航運類股有了供需失衡所產生的投資價值。

法人認為，高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。隨著股市來到高檔，投資人可選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險。