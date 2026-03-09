早盤血洗2070.18點！　一圖了解「台股歷史跌點前10名」

▲台股歷史跌點。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

受到中東局勢影響，台股早盤血洗2070.18點，刷新盤中最大跌點紀錄，一度報31529.36點，引起投資人關注與討論。《ETtoday新聞雲》整理出台股歷史跌點、跌幅，讓讀者一次了解。

今創最大跌點紀錄

台股早盤血洗2070.18點，跌幅-6.16%，創下最大跌點紀錄，依跌點排序，歷史跌點第二多的時間在去（2025）年4月7日，下跌2065.87點；第三多為2024年8月5日，下跌1807.21點；第四多為今年3月4日，下跌1494.77點；第五多為2025年4月9日，下跌1068.19點；第六多為2024年8月2日，下跌1004.01點。

第七多為2024年9月4日，下跌999.46點；第八多為2025年11月21日，下跌991.42點；第九多是2025年3月31日，下跌906.99點；第十多是2025年2月3日，下跌830.70點。不過，隨著加權指數不斷往上，跌點本來就會越來越高，倘若就跌幅來看，最高紀錄目前仍發生在2025年4月7日。

阮清華呼籲理性看待

雖說台股早盤血洗2070.18點，但國安基金操盤手、財政部次長阮清華向《ETtoday新聞雲》指出，此次台股下跌，主要是受到國際因素影響，目前台股相對日韓抗跌，且AI還是很強，基本面還是非常好，呼籲投資人理性看待。