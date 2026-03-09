油價狂飆114美元！經長急喊：斷氣不可能　台股回歸基本面

記者陳瑩欣／台北報導

中東戰事升溫推升全球能源價格飆漲，國際油價一度衝破每桶114美元，市場關注台灣能源供應與油價壓力。經濟部長龔明鑫今（9）日臨時召開記者會表示，外界傳出可能出現「斷氣」的說法並不成立，政府已完成天然氣船次調度，「民生用氣更不用擔心」，同時油價也將透過既有機制緩漲，以穩定國內物價為優先。

▲經長龔明鑫。（圖／記者黃國霖攝）

美國主要原油基準價格今天在亞洲交易時段大幅飆升，台北時間上午10點左右，西德州中級原油（WTI）上漲26.45%，報每桶114.94美元；布倫特原油上漲23.64%，報每桶114.60美元，顯示地緣政治衝突正快速推升全球能源市場波動。

龔明鑫指出，目前3、4月自卡達來台的天然氣約占整體供應量約三分之一，整體供應約有60%至70%沒有問題；至於需要額外調度的船次，原本規劃約22個船次，短短幾天內已大致找到來源。

他表示，目前僅剩2個船次仍在協調，「只差幾天時間，相信這個禮拜就會找到，很快就能完成調度」。

龔明鑫強調，即便在能源調度期間，也不會出現所謂「斷氣」或「缺電」情況，民生用氣占整體用氣量不到5%，影響相當有限，因此民生供應更不必擔心。

他也指出，先前討論增加燃煤電廠發電量作為備援的規劃，目前暫時沒有必要啟動，發電仍依既有規畫進行即可。

隨著進入5月後天氣轉暖，全球天然氣需求也會逐漸下降，整體供需壓力有望緩解。他也呼籲外界不要聽信「斷氣、缺電」等市場謠言。

至於天然氣價格與油價問題，龔明鑫表示，若以現貨市場調度能源，價格確實會比較高，但若是提前採購的船次，仍會按照原先合約價格計算。目前天然氣價格尚未決定是否調整，政策原則仍以穩定物價為主。

他舉例說明，本周汽油價格即透過吸收大部分漲幅的方式調整，就是考量物價穩定因素。即使油價有既定的緩漲公式，但在戰爭等特殊情況下，政府也會做出特別考量。

龔明鑫表示，政府會在中油可以承受的範圍內盡量平衡油價波動，相關因應機制也將與行政院討論，必要時建立支撐中油的機制，以降低對民生與物價的衝擊。

台股基本面穩健

談到金融市場波動，他指出，股市短期難免反映伊朗戰爭等地緣政治風險，但台灣產業基本面仍然穩健。例如今年1月出口年增約70%、外銷訂單年增約60%，目前經濟部與主計處掌握的外銷訂單回應顯示，整體接單動能仍顯著優於去年。

龔明鑫強調，能源價格波動是全球都在面對的問題，不是台灣單獨承受，近期日韓股市跌幅甚至比台灣更大；政府會持續做好能源與經濟準備，穩定供應與市場信心。