油價衝破百美元！8檔高掛漲停　台塑、中石化擠進成交榜

▲油價漲破百美元，中低價塑化股8檔高掛漲停板。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰火引發荷姆茲海峽封鎖連鎖效應，今（9）日西德州、布蘭特原油期貨價格都飆破百美元大關，台塑化（6505）領軍拉出第二根漲停板，早盤台聚（1304）集團四家公司，國喬（1312）、聯成（1313）、台苯（1310）、中石化（1314）等八檔高掛漲停板，台塑（1301）、中石化擠身熱門成交榜。

市場擔心中東戰事升温，恐怕造成原油供應中斷，西德州、布蘭特漲幅高達2成之多，每桶漲破100美元大關，來到114美元，國際油價快速漲升，台塑化主要自中東進口原油製成成品油，海運時間約2至3周，原料、產品報價存在時間差，油價急漲的情況下，進一步提升台塑化煉油利差表現。

台塑化油品價差可望擴大，股價連續兩天漲停板，來到68.2元，創下2024年5月底以來新高，中低價塑化股續強，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬、聯成、台苯、中石化等八檔同步亮燈漲停。

油電類股也受到激勵，山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）同步高掛漲停。

