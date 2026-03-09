Arm 首度在台領投！專家分析：通寶半導體憑尖端技術獲全球矽智財IP龍頭入股

▲通寶半導體憑尖端技術獲全球矽智財IP龍頭入股 。（圖／通寶提供）

記者陳弘修／台北報導

台灣半導體產業再傳佳音！通寶半導體（QBit Semiconductor）宣布獲得全球半導體技術龍頭Arm的策略性入股，正式成為台灣首家獲其直接投資之 IC 設計夥伴。另外，通寶已規畫於 2026 年第四季正式申請 IPO 上市。

隨著技術實力與營運規模，通寶半導體的成長過程相當受到財經與科技界關注。創辦人暨董事長沈軾榮在第一波募資中，通寶公司便吸引國發基金等國家級單位資金挹注；而在最新一輪募資中，Arm 更決定直接參股，成為通寶邁向國際市場的重要推手。

針對此項投資，Arm 全球執行副總裁暨商務長 Will Abbey 表示，透過與通寶的合作，Arm 能結合先進的影像處理與安全能力，支持列印及影像市場的創新。這也展現了 Arm 的廣泛策略：將其架構從高效能系統延伸至更具成本效益的裝置，建立差異化的解決方案。

通寶半導體的專業優勢，有助於 Arm 在特定垂直領域（如列印、掃描、影像辨識、AI 生態圈） 開發出更具成本競爭力的產品。此次投資不僅代表 Arm 對通寶技術積澱的肯定，更象徵雙方將共同為未來的影像處理精密控制市場奠定堅實的基礎，開創台灣 IC 設計走向全球戰略合作的新模式。

▲通寶半導體公司董事長暨執行長沈軾榮。

財經專家汪潔民在廣播節目中也表示，全球矽智財IP龍頭Arm正式投資通寶半導體，這不僅是 Arm 在台灣的首例直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。

汪潔民分析，Arm過去並未投資台灣任何一家公司，為何特別選擇通寶，關鍵在於通寶具備「可怕的先進影像處理技術」。通寶是全球極少數能自主開發並成功整合以下三大核心技術的公司：AI 智慧影像處理運算、精密動件控制、節能感知管理，特別是在多功能事務機（MFP）產業，晶片設計必須同時應對極其複雜的影像還原、精密機構運作及高度資安防護，技術壁壘極高。通寶憑藉先進影像處理功能，在競爭激烈的 IC 設計市場中脫穎而出。