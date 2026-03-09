台股千家下跌免驚！　法人看「恐慌指數」判斷非基本面崩盤

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中東緊張情勢再度衝擊投資情緒，引發原油飆漲、美股下跌，也影響今（9）日亞股表現，台股盤中出現逾2000點以上殺盤，超過千家上市公司下跌，不過法人認為，在恐慌指數還沒飆破前波高點下，台股並非基本面崩盤，投資人不必過度反應。

安聯投信台股團隊表示，現階段氛圍主要受情勢擴大與油價走勢牽動所致，因此油價何時回穩？恐慌指數(VIX)都是觀察指標，目前水準也尚低於去年四月的高點，顯示市場並未進入極度恐慌狀態，投資策略上，建議鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，過去一段時間以來台股、亞股漲幅相對強勢，因此近期震盪幅度更為有感，但目前下跌可視為跟隨全球趨勢的延後修正，非基本面崩盤，若觀察恐慌指數(VIX)，目前水準也尚低於去年四月的高點，意味市場並未進入極度恐慌狀態。

施政廷表示，儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期今（2026）、明（2027）年企業獲利仍將持續呈現成長，中長期實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情機會，或可運用突發事件引發的劇烈波動，分批進場布局中長期機會。面對中東戰事引發震盪，策略上，建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置，與科技類股相關性低，在市場震盪時可望形成緩衝。同時，在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。

