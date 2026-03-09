快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

▲台股下跌示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

全球金融市場受到美伊戰事升溫衝擊，避險情緒急速升高，台股今（9）日出現重挫走勢。加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，跌幅4.43%，收在32110.42點，成交金額達8083.3億元。盤後證交所公布三大法人動向，其中外資單日賣超高達1208.17億元，創下台股史上最大賣超紀錄。





▲外資對台股大逃殺紀錄。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

證交所同步公告，三大法人今日對台股合計賣超金額高達1656.28億元，除了外資重砍台股1208.17億元以外，自營商含避險在內賣超586.38億元、投信則買超138.28億元。

根據統計，今日外資賣超金額不僅刷新紀錄，也大幅超越過去多次重大事件時的提款規模，包括2024年9月4日的1007億元，以及2024年8月2日的966億元，顯示國際資金短線撤出台股力道相當猛烈。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，美伊衝突升溫導致油價急漲，市場憂心全球通膨壓力再度升高，資金風險偏好明顯下降，全球股市同步出現拋售潮，台股也難以倖免。

不過她指出，短線雖然受到地緣政治與關稅等不確定因素干擾，但從基本面來看，包括外銷動能、AI與科技產業需求仍維持穩健，企業全年獲利展望仍具支撐力，科技供應鏈長線成長趨勢未改。