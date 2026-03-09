台股黑色星期一！收跌1489點史上第4慘　台積電跌80元至1810

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開低走低，加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，終場以32110.42點作收，跌幅4.43％，成交量8083.3億元。

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台股史上前5大下跌紀錄如下：

1、2025/4/27，下跌2065.87點，以19232.35點作收

2、2024/8/5，下跌1807.21點，以19380.88點作收

3、2026/3/4，下跌1494.77點，以32828.88點作收

4、2026/3/9，下跌1489.12點，以32110.42點作收

5、2025/4/9，下跌1068.19點，以17391.76點作收

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌1244.93點開出，盤中一度出現2070.18點殺盤，指數開低走低，盤中最高達32354.61點，最低31529.36點，終場收在32110.42點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌80元來到1810元，跌幅4.23％，其中下跌80元為台積電個股史上第3大走跌；鴻海（2317）下跌12.5元至210.5元；聯發科（2454）下跌100元至1665元；廣達（2382）下跌7元來到282元；長榮（2603）維持平盤至210.5元。

今天漲幅前5名個股為台塑化（6505）上漲6.2元，漲幅10％；新海（9926）上漲5.2元，漲幅10％；立萬利（3054）上漲4.5元，漲幅10％；中石化（1314）上漲0.89元，漲幅9.98％；欣高（9931）上漲4.65元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌7.2元，跌幅11.34％；牧德（3563）下跌62元，跌幅10％；力成（6239）下跌22.5元，跌幅10％；訊芯-KY（6451）下跌19元，跌幅10％；銘旺科（2429）下跌5.1元，跌幅10％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台塑化（6505） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 新海（9926） 57.2 ▲5.2 ▲10.0％ 立萬利（3054） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 中石化（1314） 9.81 ▲0.89 ▲9.98％ 欣高（9931） 51.3 ▲4.65 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 56.3 ▼7.2 ▼11.34％ 牧德（3563） 558.0 ▼62.0 ▼10.0％ 力成（6239） 202.5 ▼22.5 ▼10.0％ 訊芯-KY（6451） 171.0 ▼19.0 ▼10.0％ 銘旺科（2429） 45.9 ▼5.1 ▼10.0％

資料來源：證交所