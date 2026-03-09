台股黑色星期一！收跌1489點史上第4慘　台積電跌80元至1810

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開低走低，加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，終場以32110.42點作收，跌幅4.43％，成交量8083.3億元。
台股史上前5大下跌紀錄如下：
1、2025/4/27，下跌2065.87點，以19232.35點作收
2、2024/8/5，下跌1807.21點，以19380.88點作收
3、2026/3/4，下跌1494.77點，以32828.88點作收
4、2026/3/9，下跌1489.12點，以32110.42點作收
5、2025/4/9，下跌1068.19點，以17391.76點作收
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌1244.93點開出，盤中一度出現2070.18點殺盤，指數開低走低，盤中最高達32354.61點，最低31529.36點，終場收在32110.42點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌80元來到1810元，跌幅4.23％，其中下跌80元為台積電個股史上第3大走跌；鴻海（2317）下跌12.5元至210.5元；聯發科（2454）下跌100元至1665元；廣達（2382）下跌7元來到282元；長榮（2603）維持平盤至210.5元。
今天漲幅前5名個股為台塑化（6505）上漲6.2元，漲幅10％；新海（9926）上漲5.2元，漲幅10％；立萬利（3054）上漲4.5元，漲幅10％；中石化（1314）上漲0.89元，漲幅9.98％；欣高（9931）上漲4.65元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為富邦蘋果正二N（02001L）下跌7.2元，跌幅11.34％；牧德（3563）下跌62元，跌幅10％；力成（6239）下跌22.5元，跌幅10％；訊芯-KY（6451）下跌19元，跌幅10％；銘旺科（2429）下跌5.1元，跌幅10％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台塑化（6505）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|新海（9926）
|57.2
|▲5.2
|▲10.0％
|立萬利（3054）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|中石化（1314）
|9.81
|▲0.89
|▲9.98％
|欣高（9931）
|51.3
|▲4.65
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|56.3
|▼7.2
|▼11.34％
|牧德（3563）
|558.0
|▼62.0
|▼10.0％
|力成（6239）
|202.5
|▼22.5
|▼10.0％
|訊芯-KY（6451）
|171.0
|▼19.0
|▼10.0％
|銘旺科（2429）
|45.9
|▼5.1
|▼10.0％
資料來源：證交所
