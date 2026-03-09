油價漲勢收斂　金融時報：7大工業國財長要討論釋放儲油

▲原油開採示意照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰事引發油價暴衝後，市場開始出現政策干預訊號。布蘭特原油原本一度飆升、挑戰每桶120美元關卡，但盤中傳出大國有意聯合釋放儲備石油，國際油價漲勢急速收斂，縮至每桶112美元以內，單日仍大漲20.82%。

《金融時報》報導指出，7大工業國集團（G7）財長正討論透過國際能源署（IEA）協調釋放戰略石油儲備，以抑制油價飆漲。

知情人士透露，G7財長與IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）預計在紐約時間周一上午8時30分召開緊急電話會議，討論伊朗戰爭對能源市場的衝擊，以及是否動用戰略石油庫存穩定市場。

七大工業國（Group of Seven，簡稱 G7）成員包括美國、英國、法國、德國、日本、義大利、加拿大等，目前已有包括美國在內的3個G7國家支持釋放石油儲備。部分美國官員認為，釋放規模可能落在3億至4億桶之間，約占目前約12億桶戰略儲油量的25%至30%。

IEA共有32個成員國，均持有戰略石油儲備，作為應對油價危機的集體機制。這套制度源於1974年石油危機，當時阿拉伯國家實施石油禁運，導致西方世界出現嚴重能源短缺。

《金融時報》指出，IEA成員國目前持有超過12.4億桶公共儲油，另有約6億桶產業庫存可在必要時投入市場，合計足以支撐IEA國家近一個月的石油需求，或超過140天的淨進口量。