和潤去年EPS 4.72元、年增6%　今年以三大主軸強化競爭力

▲和潤今日舉行媒體春酒，圖中為董事長陳建洲。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

和潤企業（6592）今日發布2026年度營運展望。和潤指出，面對2025年金融監理政策調整與全球政經環境變動，和潤企業仍展現穩健經營韌性，全年合併營收達237億元，稅後淨利34.3億元，每股盈餘（EPS）4.72元，年增6%。展望2026年，將持續深化數位轉型，透過科技應用提升營運效率與金融服務能力，注入成長動能。

和潤企業董事長陳建州表示，2026年和潤將以質與量的全面升級為目標，透過科技賦能、營運成長、永續經營三大策略主軸，持續強化核心競爭力，加速推動數位轉型，深化子公司專業發展，積極拓展東協市場版圖，朝「全方位金融科技服務公司」願景邁進，開創更具規模與韌性的成長新格局。

在核心業務方面，2025年和潤企業車輛分期業務全年貸放規模接近千億元，持續蟬聯市場領導地位；企業金融業務比重逐步提升，商品與機車分期單月貸放金額突破10億元，展現多元金融服務布局成果。同時，公司高度重視資產品質管理，台灣地區保有客戶數達67萬戶，逾期比降至 1.02%，在風險控管與資產管理上持續維持穩健水準。展望2026年，和潤企業將在鞏固車貸市場領先優勢的基礎上，加速拓展商品分期及擴大通路合作，同步深化企業金融服務並拓展海外市場布局，持續提升整體收益資產規模。

和潤企業旗下國內子公司於2025年展現強勁多角化成效。專精重車市場的「和勁企業」已連續三年承作金額突破百億元，穩居重車分期市場第一，2026年將聚焦「商用車」與「企業金融」雙軸平衡佈局，並導入AI智能輔助優化徵審流程與風險控管，強化整體資產品質。綠能事業方面，「和潤電能」2025年營業利益突破億元，太陽能案場累積簽約量超過240MW，年度發電量達1.2億度，綠電轉供逾2,000萬度，2026年將持續擴大光電保有容量與售電業務規模，挑戰綠電轉供量提升至5,400萬度，進一步強化綠能事業的獲利能力。成立僅兩年的和潤興業則展現高速成長動能，2025年業績翻倍且成功達成累積損益轉正，2026年將持續深化中小企業金融服務，透過多元產品布局與數位化作業流程提升服務效率，同時強化品牌能見度與市場滲透率，打造企金新成長引擎。

在數位轉型浪潮下，和潤企業自許成為業界的「AI 先行者」，自2025年起全面推動「AI賦能計畫」，由公司各部門積極響應落實，目前已成功落地63項AI應用，涵蓋資料整理、營運分析及作業自動化等多元場景，每年可節省約一萬小時工時，大幅提升整體作業效能。同時，公司亦積極培養AI人才能力，2025年已有53位同仁取得經濟部「AI 應用規劃師」證照，AI文化逐步深植企業組織。未來將持續擴大AI應用範圍，結合數據分析與自動化流程，推動金融科技創新，打造更具效率與智慧的金融服務體系。

在追求營運成長之餘，和潤企業亦將ESG永續發展納入長期策略。2025年公司已達成自有據點100%使用綠電的重要里程碑，並持續推動公私協力濕地保育行動，版圖涵蓋全台六都。此外，公司亦積極投入反詐騙宣導、交通安全推廣、文化支持及體育發展，深化企業社會參與。憑藉在永續經營與人才培育方面的成果，公司2025年共獲得TCSA台灣企業永續獎、ATD卓越學習組織獎等11項國內外獎項肯定，展現企業在環境、社會與治理三大面向的綜合實力，並逐步將永續理念轉化為企業長期競爭優勢。

南向市場方面，柬埔寨子公司「和潤金融（柬埔寨）」於2025年12月完成持股提升至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務；同時，推動泰國市場布局，持續關注東協潛力市場投資契機，強化集團資源綜效，挹注集團新成長動能。

