台股大跌該撿便宜還是逃命？ 分析師：超過這數字快跑！

記者劉邠如／綜合報導

台股今（9）日盤中重挫，早盤跌點一度創下史上最大紀錄，連權值股台積電也同步下殺。投資人不免好奇，現在到底是「撿便宜」的好時機，還是仍有再跌空間。對此，分析師李永年指出，這波重挫並不僅只是台灣股市，日本與韓國股市跌幅甚至更深，主要原因是荷姆斯海峽封鎖引發油價暴漲，市場擔憂通膨升溫與能源供應中斷，導致全球金融市場同步震盪。

李永年表示，今天早盤台股跌點確實創下史上最大紀錄，但這並不是台灣單一市場的問題，「其實日本跟韓國的股市，它跌幅比台灣還要來得深」。他指出，最主要原因是荷姆斯海峽封鎖導致油價大漲，市場擔心通貨膨脹再度升溫，加上亞洲多數國家都是能源進口國，若能源供應受阻，經濟將面臨壓力，「所以這個是造成股市崩跌的一個最主要的因素」。

至於市場震盪會持續多久，李永年認為，關鍵仍在於美國與伊朗衝突何時結束。「如果說美伊戰爭能夠在兩週之內就結束的話，我們是認為說這個只是個短期的影響，那這個倒是不用太過於擔心。」但若戰事超過兩週仍未結束，甚至拖延更久，市場就必須有「長期抗戰」的心理準備。

他也提醒投資人，可以觀察三大重要指標。第一是油價走勢，「如果說一直維持在100美元以上的高檔的話，那麼這個對於股市的壓力還是相當大的」。第二是美元走勢，第三則是資金流向。李永年指出，最近幾個交易日可以明顯看到亞洲資金從股市流出，轉向美元資產，「如果美元指數還在繼續上漲，就表示亞洲股市的資金還在持續流出，那這樣子一來的話，這個股市可能就要繼續探底了」。

至於這波跌勢是否可能持續，演變成股災，李永年認為機率不高。他指出，無論台股、日本、韓國甚至美股，過去兩年漲幅都相當可觀，本來就有回檔整理的需求。「從最高點回檔20％其實也算是一個正常的現象，還不用太過於擔心。」但如果回檔幅度超過30％，投資人就要相對謹慎。

在操作策略方面，他建議短線與長線投資人應採取不同做法。短線投資人目前不宜急著進場，「先暫時觀望一下」，若持股體質較差，也可考慮適度減碼。但對於長期投資或波段操作的投資人而言，則可以採取逢低布局、定期定額加碼的方式。

至於產業布局方面，李永年仍看好AI與半導體相關族群。他指出，「像是AI的族群，像是台積電、台積電設備概念股，這一些的股票，我是覺得說可以值得長期持有」，投資人可以持續關注。

最後他也提醒，目前市場下跌主要是外部因素造成，例如戰爭與能源問題，因此較難精準預估何時落底。「我的建議是暫時多看少做、稍安勿躁，等到底部確立了再進場，可能會比較好一些。」

蔡依林又忘了〈海盜〉　只會「啦~啦啦啦~」XD

