台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

▲美伊戰爭前夕伊朗革命衛隊在波斯灣進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

因為荷莫茲海峽遭伊朗封閉，國際海運監測機構估計，目前約有3200艘船困在波斯灣，我國交通部航港局則指出，目前萬海、長榮與陽明海運分別有3、2、1艘船，台灣航業則有1艘出租的船困在灣內，共計7艘，國際海事組織(IMO)表示，約有兩萬名船員在灣內的船隻上。

航港局表示，四家台灣公司的船隻都是懸掛外旗的船隻，船上一百多名船員估計多數都是外籍船員，萬海航運則表示全數都是外籍船員。不過業界指出，根據VesselsValue衛星資料，長榮海運是有3艘船隻在灣內。

裕民航運表示與中油、中航合資的環能海運並無油輪困在灣內。萬海則表示3艘船在波灣內船隻都已作業完畢，暫停在錨地水域。目前船上各項補給都充足沒有問題，人員船貨均安。

德翔海運也有與同業聯營波斯灣航線，船隻在進荷莫茲海峽前伊朗戰爭就已爆發，貨載改卸在巴基斯坦，船隻暫時改調其他航線營運；萬海則表示困在灣內的聯營船隻，正與合作的同業協商是否暫時改派其他航線。

國際海事組織秘書長阿爾塞尼奧·多明格斯針對受困船員，發表以下聲明：「聽聞2026年3月6日在霍爾木茲海峽發生致命襲擊，至少有4名船員喪生，3人重傷，我感到震驚和深感悲痛。 我與受影響者的家屬和親人同在，以及全球海事社區為這些損失感到哀悼。」

「大約有2萬名海員滯留在波斯灣，船上面臨極大風險和極大心理壓力。這是不可接受且不可持續的。依據國際法，所有相關方和利益相關者都有義務採取必要措施，確保海員的權利和福祉，以及航行自由。」