台船開發銲接機器人　員工銲接技術世界一流

▲台船開發銲接機器人，與廣達集團及美國技術合作，讓實體AI機器人走進工廠。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今(9)日在造船科普中指出，造船是打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師，現代造船工業中，「銲接」不僅是連接鋼板的工藝，更是決定一艘船能否承載萬噸貨物、跨越遠洋的核心命脈。近年台船開發銲接機器人，近年開發銲接機器人，與廣達集團及美國技術合作，讓實體AI機器人走進工廠由技術人員負責操作與監控，而台船員工銲接技術世界一流，累積獲得28面以上國際獎牌。

台船指出，「銲接」是造船之魂，船舶的體積巨大，需要足夠強度抵抗風浪且滿足運輸等功能需求，所以結構複雜，必須將成千上萬片鋼板拼湊起來。而受限於煉鋼廠產能與運輸寬度(例如中鋼鋼板最大寬度為3.8公尺)，更增加需拼湊的鋼板數量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比「鉚接」，銲接能減輕船體重量，增加載貨量；透過極致密封，銲接能達到分子級結合，確保船艙100%氣密與水密；結構強度夠，使全船結構一體化，足以抵抗嚴峻的海浪衝擊。

早期鉚接時代，以鉚釘固定鋼板，結構較重，施工費時費力，之後開始透過銲條產生的電弧將鋼板完全熔合，取代鉚釘敲打，固定鋼板，使船體結構完全一體化。

半自動化時期，CO2包藥銲法、潛弧銲法等搭配機械式輔助工具，但仍以人工技術為主，銲接品質仰賴銲工的經驗與技術，穩定度較受人為因素影響。

近年新科技導入，AI機械手臂自動化，導入AI演算法自動化與智慧控制系統，大幅提升效率與穩定度，為了讓船舶更加牢固、安全，也能更有效率地完成建造，現在的造船廠會使用自動化銲接設備和銲接機器人來協助工作，這些設備已成為現代大型船舶製造中重要的一部分。

銲接機器人可以依照設定好的路線，自動移動銲槍，並控制銲接的速度、角度和溫度。因為機器不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也比較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。

在實際作業中，機器人並不會完全取代人，而是與人一起合作，由技術人員負責操作與監控，使工作環境更安全。