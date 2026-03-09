大研生醫董座、愛情公寓推手張家銘逝世　享年47歲

▲大研生醫董事長張家銘(右)。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

以創立愛情公寓交友網站聞名的尚凡（5278）以及以魚油產品著稱的大研生醫（7780）董事長張家銘，今日傳出在海外出差期間辭世，享年47歲，對此大研生醫也發布重大訊息證實，並表示董事長職務將由林東慶先生接任。

針對董事長辭世，尚凡與大研生醫表示，目前公司營運正常，所有業務仍由經營團隊依既定策略持續推動，也呼籲各界給予家屬空間哀悼。

公司也表示，張家銘董事長為尚凡國際創辦人之一，多年來帶領集團穩健發展，秉持創新與遠見，從數位雲端服務與大數據應用起家，逐步拓展至大健康產業與國際市場，建立橫跨科技與生醫領域的企業版圖。在其帶領下，集團持續推動產品創新與全球市場布局，打造穩健的經營團隊與企業文化，為公司奠定長期發展的基礎，也對台灣網路產業與生技產業的發展做出重要貢獻。

公司也強調，目前各項業務均由專業經營團隊依既定策略持續推動，公司營運一切正常。董事會亦已依公司治理程序召開會議推選董事長，以確保公司治理與營運持續穩定，董事會決議，大研生醫董事長將由總經理林東慶接任；尚凡國際董事長近期將依公司治理程序召開董事會推選。