外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

▲台積電成為今日外資賣超第一名個股。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
上周五（6日）美股四大指數下挫，台積電（2330）ADR重挫逾5%，加上國際油價飆破100美元，每桶來到114美元，今（９）日台股開低走低，終場重挫1489點，創史上第四大跌點，外資重砍1208.17億元，創史上最大賣超金額，而台積電成為外資調節第一名個股，賣超3萬7836張，記憶體華邦電（2344）回補2萬2001張，居買超第一名個股。
台積電ADR重挫，今日股價跳空開低，盤中最低來到1770元，終場跌勢有所收斂，下跌80元或跌幅4.23%，以1810元作收，而台股跌勢相當慘烈，盤中最重下殺逾2千點，最低來31529點，終場下跌1489點或跌幅4.43%，以32110.42點作收，成交金額為8100億元。
外資大舉調節1208.17億元，金額創下歷史最大賣超金額，累計七個交易日合計賣超金額達4484億元。
權值股一哥台積電、三哥鴻海（2317）分別外資今日賣超第一、五名個股，賣超張數3萬7836張、3萬301張，外資賣超第二、三、四名個股、張數分別台塑（1301）3萬2821張、中鋼（2002）3萬636張、台企銀（2834）3萬469張。
賣超第六～十名個股、張數分別，國喬（1312）1萬7688張、台化（1326）1萬7077張、陽明（2609）1萬6530張、長榮航（2618）1萬5348張、彰銀（2801）1萬4727張。
外資今日買超前十大個股、張數，分別為華邦電（2344）2萬2001張、友達（2409）7845張、中華電（2412）7467張、華新（1605）7147張、臻鼎-KY（4958）6269張、力積電（6770）5937張、元晶（6443）5722張、京元電子（2449）4503張、台灣大（3045）4231張、華東（8110）3331張。
