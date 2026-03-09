陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

▲陽明海運看美國關稅政策恐持續影響企業投資、供應鏈布局與全球貿易成長動能。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)年2月單月營收為新台幣124.43億元，較1月營收減少13.19億元，減幅為9.58%，較去年同期營收減少新台幣22.51億元，減幅為15.32%。公司看美國關稅政策仍具高度不確定性，恐持續影響企業投資、供應鏈布局與全球貿易成長動能；中東局勢則讓市場短期波動性高。

陽明指出，2月營收主要受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少。2月份主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象。東協、日本、歐洲、美國持續擴張；而中國則受到農曆年節與內需疲弱影響，仍處收縮區間。

另一方面，美國最高法院裁決依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)加徵的關稅違法後，川普政府隨即援引《貿易法》第122條課徵關稅，並將於期限內完成調查以推動後續差別化關稅措施，相關政策走向仍具高度不確定性，恐持續影響企業投資、供應鏈布局與全球貿易成長動能。

航運市場方面，中東局勢持續動盪，衝擊全球海運供應鏈之穩定性。在航行安全考量下，航商採取繞道避險措施，致使中東相關航線運力下降，轉運安排更為複雜，並加劇港口作業壓力與碼頭壅堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2026年供給成長為3.8%，需求成長為2.5%。

鑒於短期市場波動性仍高，本公司將在確保航行安全之前提下，審慎評估航線布局及各項應變措施，以因應市場變化。